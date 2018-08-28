В Крыму на трассе "Таврида" сняли на видео образование смерча

В Сети опубликовано видео, сделанное автомобилистами в Крыму на строящейся федеральной трассе "Таврида". На камеру удалось запечатлеть момент образования смерча.

Видно, как вихрь закручивает песок, глину и пыль на строящейся части дороги. Потом невидимая сила вытягивает струю воздуха ввысь, образуя огромный пыльный хвост. Тем не менее редкое для полуострова явление не повлекло никаких разрушений и тем более жертв.

В последние знойные дни метеорологи Крыма не зафиксировали никаких опасных природных явлений. Зато в воскресенье два сельхозпредприятия на территории Гвардейского и Родниковского сельских поселений зафиксировали серьезный урон от пронесшегося по садам ураганного ветра до 39 метров в секунду. Локальный ураган повалил молодые яблони вместе с бетонными столбиками, с помощью которых формировались саженцы. Ущерб оценивается в несколько десятков миллионов рублей.