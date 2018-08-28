В Крыму назвали вероятный источник выброса в атмосферу

Выброс неизвестного вещества на севере Крыма не представляет угрозы для населения.

- По предварительным данным, выброс произошел на заводе "Титан", - заявил глава РК Сергей Аксенов. - Роспотребнадзор утверждает, что этот выброс здоровью граждан не угрожает. Но с точки зрения визуальных признаков, ситуация конечно выходит за пределы всего, что возможно. Сегодня закончит работу природоохранная прокуратура совместно с Роспотребнадзором и МЧС. К вечеру выводы все сделают. Результаты работы комиссии будут опубликованы, причины будут понятны.

На ситуацию сегодня отреагировал и находящийся сейчас в Крыму спецпредставитель президента РФ по природоохранной деятельности, экологии и транспорту Сергей Иванов.

- Я, конечно, не прокурор и не природнадзор, но если источник выбросов будет точно определен, то нужно приостановить работу предприятия до полного устранения этих аварийных ситуаций, - считает Сергей Иванов. - И наложить соответствующий штраф.

Напомним, выброс неизвестного вещества в атмосферу произошел в ночь с 23 на 24 августа, но только 27 августа Минэкологии, природоохранная прокуратура и Роспотребнадзор признали сам факт инцидента и взяли пробы из окружающей среды для установления причин химической атаки.

После выброса в атмосферу деревья, дома и автомобили покрылись маслянистым налетом цвета ржавчины. Многие растения на улице получили сильнейшие химические ожоги и засохли. Осадок проявился даже на мебели и посуде в квартирах, жители которых спали с открытыми окнами. Хромированные и нержавеющие предметы неожиданно покрылись ржавчиной. Некоторые пожаловались на плохое самочувствие и высыпания на коже.