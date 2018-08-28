Новости

ВЦИОМ назвал долю россиян, занимающихся спортом 12:50
В Крыму назвали вероятный источник выброса в атмосферу 12:48
В Петербурге возбудили дело об избиении отдыхающих в Таврическом саду 12:47
В Костроме двое пострадали в тройном ДТП на мосту 12:47
Киев закрыл представительство при уставных органах СНГ 12:45
Путин выступит с телеобращением по пенсионному законопроекту 12:44
Трейлер: Розамунд Пайк в байопике о военной журналистке 12:42
На Урале сотрудницу турфирмы осудили за обман десятков людей 12:39
Минобороны продлит срок службы ракет зенитного комплекса "Стрела-10" 12:37
Под Коктебелем нашли древнее поселение 12:32
В Роскомнадзоре сообщили о возможной блокировке "Яндекс.Видео" 12:27
Этим летом в Москве съедали 300 тонн мороженого каждый день 12:25
Найдены родные погибшей в 1987 году на Эльбрусе альпинистки 12:24
Пермский театр объявил кастинг черных котов 12:21
В Сочи скончался главный следователь полиции Тюмени 12:19
Свердловский министр взыскал 3 миллиона за полгода в СИЗО 12:07
В Башкирии отец чуть не задушил сына за отказ идти за сигаретами 12:04
В Орле названа причина трех взрывов газа в жилом доме 12:00
Раскрыты характеристики украинской противокорабельной ракеты 11:51
На Урале альфонса осудили за обман на миллион рублей 11:50
Что нужно знать о новой Lada Granta 11:46
В Кировской области из-за кабана разбилась многодетная семья 11:44
На Су-57 испытали революционную систему связи 11:41
Стали известны подробности нападения на воинский эшелон в Забайкалье 11:35
В Красноярске осудили членов банды, грабившей АЗС по всей стране 11:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 27 августа по 2 сентября
Что не пропустить по ТВ на неделе с 27 августа по 2 сентября
Россиянам начнут присваивать персональные кредитные рейтинги
Россиянам начнут присваивать персональные кредитные рейтинги
В "РГ" состоится круглый стол "Доступность инноваций в онкологии"
В "РГ" состоится круглый стол "Доступность инноваций в онкологии"
28.08.2018 12:19
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Сочи скончался главный следователь полиции Тюмени

Текст: Татьяна Павловская (Краснодарский край)

Начальник следственного управления УМВД РФ по городу Тюмени Сергей Смирнов умер накануне в Сочи, где находился на  отдыхе со своей семьей. По словам родственников полицейского, у него случился инсульт во время купания в море.

Увидев, что отцу плохо, его дети позвали на помощь. Мужчину вытащили на берег уже в бессознательном состоянии. Прибывшие медики диагностировали у него инсульт. Сергея Смирнова доставили в больницу, где врачи несколько часов боролись за его жизнь, однако спасти полковника юстиции не удалось.

Эту информацию корреспонденту "РГ" подтвердили в УМВД РФ по Тюмени. По словам пресс-секретаря ведомства Марии Новопашиной, в органах полиции 40-летний полковник прослужил 20 лет.

- Сергей Леонидович никогда не жаловался на здоровье, поэтому эта смерть стала полной неожиданностью для всех его сослуживцев, - сказал она. - Руководство и личный состав городского УМВД выражают искренние соболезнования семье и родственникам.

Новопашина сообщила, что сегодня в Сочи за телом умершего полковника вылетели его коллеги. Похороны состоятся в Тюмени в четверг, 30 августа.

Общество Утраты Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь ЮФО Краснодарский край УрФО Тюменская область Тюмень
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Лавров: Слова Трампа о "Северном потоке-2" преследуют интересы США в ЕС
Опубликовано видео отдыха Владимира Путина в Туве
Клепач назвал стоимость рубля в конце года
Студентам присвоят военное звание без призыва в армию‍
"Мировой Центробанк" предсказал глубокий кризис из-за торговых войн