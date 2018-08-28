В Сочи скончался главный следователь полиции Тюмени

Начальник следственного управления УМВД РФ по городу Тюмени Сергей Смирнов умер накануне в Сочи, где находился на отдыхе со своей семьей. По словам родственников полицейского, у него случился инсульт во время купания в море.

Увидев, что отцу плохо, его дети позвали на помощь. Мужчину вытащили на берег уже в бессознательном состоянии. Прибывшие медики диагностировали у него инсульт. Сергея Смирнова доставили в больницу, где врачи несколько часов боролись за его жизнь, однако спасти полковника юстиции не удалось.

Эту информацию корреспонденту "РГ" подтвердили в УМВД РФ по Тюмени. По словам пресс-секретаря ведомства Марии Новопашиной, в органах полиции 40-летний полковник прослужил 20 лет.

- Сергей Леонидович никогда не жаловался на здоровье, поэтому эта смерть стала полной неожиданностью для всех его сослуживцев, - сказал она. - Руководство и личный состав городского УМВД выражают искренние соболезнования семье и родственникам.

Новопашина сообщила, что сегодня в Сочи за телом умершего полковника вылетели его коллеги. Похороны состоятся в Тюмени в четверг, 30 августа.