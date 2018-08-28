Видео: Археологи открыли неизвестный пригород средневекового Азова

Руководитель научной экспедиции Андрей Масловский уверен, что новые данные позволят скорректировать сведения об одном из крупнейших городов Золотой Орды.
- Казалось бы, за последние 10-15 лет мы хорошо представляем структуру древнего города, и тут выясняется, что есть еще один жилой район ордынского времени, и - это меняет наше представление о золотоордынском Азаке, - рассказывает Андрей Масловский.
Находка была сделана случайно, когда археологи начали исследовать группу могильников времен золотоордынского хана Узбека - они являлись своеобразной границей древнего Азака. В ходе работ была раскопана усадьба и хозяйственные постройки, таким образом стало ясно - обнаружен новый пригород средневекового города.
"Уже в самом начале раскопок выявлена крупная улица, пересекавшая участок по диагонали с севера на юг. Ее мостовая была сильно утрамбована, имела угольно-черный цвет, что говорит о том, что в XIV веке она была покрыта толстым слоем жидкой грязи", - считает Масловский.
Теперь ученым предстоит выяснить, кто населял древний квартал.
Справка "РГ"
Первое письменное упоминание о золотоордынском городе Азак относится к 1269 году. К началу XIV века он стал одним из крупнейших городов мира, через который проходило одно из направлений Великого Шелкового пути. В 1316 году в Азаке были отчеканены монеты с именем великого хана Узбека. Арабский путешественник Ибн-Батута, посетивший Азак в 1333 году, отмечал, что город отличается красивой архитектурой. Зимой 1370 года в городе по приказу хана Мамая был вырезан один из конкурирующих монгольских кланов - археологи нашли многочисленные братские могилы с останками 322 человек. В 1395 году войска Тамерлана взяли штурмом и уничтожили Азак. Генуэзским и венецианским купцам практически заново пришлось восстанавливать укрепленную факторию, которая получила название Тана.