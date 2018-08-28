Видео: Археологи открыли неизвестный пригород средневекового Азова

Сотрудники Азовского историко-археологического и палеонтологического музея-заповедника в ходе раскопок обнаружили ранее неизвестный пригород золотоордынского города Азак. Таким образом, площадь средневекового города XIV века расширилась на несколько сот квадратных метров.

Руководитель научной экспедиции Андрей Масловский уверен, что новые данные позволят скорректировать сведения об одном из крупнейших городов Золотой Орды.

- Казалось бы, за последние 10-15 лет мы хорошо представляем структуру древнего города, и тут выясняется, что есть еще один жилой район ордынского времени, и - это меняет наше представление о золотоордынском Азаке, - рассказывает Андрей Масловский.

Находка была сделана случайно, когда археологи начали исследовать группу могильников времен золотоордынского хана Узбека - они являлись своеобразной границей древнего Азака. В ходе работ была раскопана усадьба и хозяйственные постройки, таким образом стало ясно - обнаружен новый пригород средневекового города.

"Уже в самом начале раскопок выявлена крупная улица, пересекавшая участок по диагонали с севера на юг. Ее мостовая была сильно утрамбована, имела угольно-черный цвет, что говорит о том, что в XIV веке она была покрыта толстым слоем жидкой грязи", - считает Масловский.

Теперь ученым предстоит выяснить, кто населял древний квартал.

Справка "РГ"



Первое письменное упоминание о золотоордынском городе Азак относится к 1269 году. К началу XIV века он стал одним из крупнейших городов мира, через который проходило одно из направлений Великого Шелкового пути. В 1316 году в Азаке были отчеканены монеты с именем великого хана Узбека. Арабский путешественник Ибн-Батута, посетивший Азак в 1333 году, отмечал, что город отличается красивой архитектурой. Зимой 1370 года в городе по приказу хана Мамая был вырезан один из конкурирующих монгольских кланов - археологи нашли многочисленные братские могилы с останками 322 человек. В 1395 году войска Тамерлана взяли штурмом и уничтожили Азак. Генуэзским и венецианским купцам практически заново пришлось восстанавливать укрепленную факторию, которая получила название Тана.