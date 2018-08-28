В Таганроге сняли на видео "комариный апокалипсис"

Полчища комаров-хирономидов появились на набережной Таганрога. Один из жителей города снял видео, на котором показана облепленная насекомыми рука. Ролик мужчина выложил в социальные сети, видео уже приобрело вирусную популярность.

Большинство пользователей интернета назвали происходящее "комариным апокалипсисом". Однако некоторые считают, что опасаться нечего: угрозу для здоровья человека насекомые данного вида не представляют.

"Это хорошо известные науке хирономиды - в просторечии комары-звонцы или комары-дергуны. Продолжительность жизни этих насекомых составляет от двух до пяти дней. Для человека они безвредны", - сообщили "РГ" в пресс-службе Южного научного центра РАН.

Свое название комары получили из-за характерного звука, который получается из-за того, что насекомое машет крыльями до 1000 взмахов в секунду. Взрослые особи вообще не питаются, их ротовые органы недоразвиты, а личинки комаров-звонцов живут в придонном иле.