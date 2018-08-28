10 образовательных учреждений Югры стали лучшими в России

За победу во всероссийском смотре-конкурсе "Гордость отечественного образования" боролись 8223 образовательные организации всей России. В результате в число победителей и призеров вошли и 10 учреждений Югры.

Как сообщила руководитель управления целевых программ развития дошкольного образования межрегионального центра качества и инноваций Наталья Горелова, конкурс проходил в формате открытой публичной выставочной интернет-площадки. В письме на имя губернатора Югры она выразила благодарность главе региона "за постоянное внимание к вопросам развития образования".

Победителями из Югры стали: детские сады "Солнышко" и "Рябинушка" (г. Покачи), средняя школа №31 с углубленным изучением предметов художественно-эстетического профиля (г. Нижневартовск), средняя школа №21 (г. Нижневартовск), детский сад "Сказка" (г. Нижневартовск), Лянторская средняя школа №7 (Сургутский район), детский сад "Олененок" (с. Казым Белоярского района), средняя школа пос. Сосновка Белоярского района, Белоярская средняя школа №1 и средняя школа №1 п. Белый Яр (Сургутский район).

Всероссийский смотр-конкурс образовательных организаций "Гордость отечественного образования" проводится на основе многоцелевого комплексного анализа, в результате выявляются лучшие 700 детских садов, 700 школ и 300 организаций дополнительного образования.

Кроме того, определяются 50 лучших учреждений для детей-сирот, 50 учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья, 100 организаций среднего профессионального образования и 50 лидеров среди вузов.

В результате опыт работы победителей обобщается и распространяется по России в целом. Материально-техническая база образовательных организаций укрепляется за счет привлечения спонсорских средств предприятий, внебюджетных средств, средств призового фонда конкурса.

Грамоты и сертификаты на ценные подарки победителям вручили в рамках августовского педагогического форума в Сургуте.