Два человека погибли, семь пострадали в ДТП на Урале

В Челябинской области выясняют обстоятельства ДТП на загородной трассе, в котором погибли двое и пострадали еще семь человек. По предварительным данным, большегруз МАЗ врезался в стоящий на обочине малотоннажный фургон с людьми, сообщили во вторник в ГУ МВД региона.

- Инцидент произошел вчера в 22.10 на девятом километре автодороги Бишкиль - Варламово, - сообщили в пресс-службе полицейского главка. - 51-летний водитель грузовика МАЗ, следовавший из города Пласта в Челябинск, совершил наезд на стоящий фургон Volkswagen Crafter, доставлявший людей из города Орска в Екатеринбург. По предварительным данным, виновник аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании подозреваемому меры пресечения.

По данным полиции, в аварии погибли две женщины. Личность одной из них уже установлена. Еще шесть пассажиров фургона и его водитель госпитализированы с места ДТП с травмами различной степени тяжести.