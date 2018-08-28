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28.08.2018 15:03
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Под Екатеринбургом установили "Рабочего и колхозницу"

Текст: Ксения Дубичева
Под Екатеринбургом на въезде в Верхнюю Пышму на постамент водрузили "Рабочего и колхозницу" - масштабную копию легендарного произведения Веры Мухиной. В отличие от скульптуры на ВДНХ, пышминский вариант - точное, без искажений воспроизведение авторского замысла.
Фото: Татьяна Андреева/РГ Фото: Татьяна Андреева/РГ
Фото: Татьяна Андреева/РГ

Тендер заказчика - металлургического холдинга - выиграл скульптор Александр Кокотеев. Он работал над фигурами 14 месяцев (почти столько же, сколько автор оригинала), взялся за них сразу после завершения памятника Елизавете Федоровне Романовой в Алапаевске.

Напомним, что оригинал выполнен из кроеного металла - сваренных листов хромникелевой стали. Гигантская скульптурная группа венчала павильон СССР на парижской ЭКСПО-1937. Но при демонтаже и отправке на родину скульптуру повредили, позже разрушенные элементы заменили другими, заметно отличавшимися от первоначальных, а сам монумент установили перед ВДНХ "на пенек" (как говорила Мухина) - на слишком низкий для группы постамент.

Фото: Pamela Butler/Pinterest
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- Я застал ее на ВДНХ, на этом удручающе низком постаменте, с заметными искажениями, - рассказывает скульптор Кокотеев. - И мне хотелось восстановить первоначальный вариант такого недосягаемого авторитета как Вера Мухина. Я серьезно погрузился в материал, много раз ездил в Москву - на ВДНХ и в Третьяковку, где хранится двухметровая бронзовая рабочая модель.

Сейчас проблематично сделать даже уменьшенную копию скульптуры оригинальным Мухинским способом, когда каждый лист металла жестянщики вручную выколачивали по форме. Уральский скульптор предложил более экономичный материал - литой "крылатый металл" - алюминий.

Чтобы вылепить модель "Рабочего и колхозницы", уменьшенную в масштабе 1:2,5 к оригиналу, пришлось арендовать пустующий заводской цех высотой десять метров, и даже там кончик серпа упирался в потолок. Скульптор вылепил модель из глины, перевел ее в гипс, а затем наступил черед IT-технологий.

Фото: Татьяна Андреева/ РГ
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Современная скульптура - это, прежде всего, несущий каркас, держащий пустотелую фигуру. Несущую конструкцию из нержавейки для десятитонной скульптуры делал инженер Дмитрий Куклин, рассчитав нагрузку на основе данных 3D-сканирования гипсовой модели. Математическая модель помогла и с "расчленением" скульптуры на удобные для отливки фрагменты (сейчас монумент собирают из отдельных частей, никто не отливает их целиком, как не знавшие сварки Челлини или Фальконе). Пышминские "Рабочий и колхозница" состоят из сотни фрагментов. Новые технологии обеспечили исключительную точность, так, концы обвивающего фигуры шарфа расходятся всего на три миллиметра.

Десятиметровый постамент, равный по высоте скульптуре, соответствует замыслу Мухиной: скульптура рвется вперед и вверх.

- Такое ощущение, что у нас появился кусочек Москвы. Глаз радует: гармонична и по форме, и по цвету, и по масштабу - говорит Александр Кокотеев. - Сейчас словно гора с плеч упала. Я сильно переживал, когда фигуры устанавливали на постамент. Повезло, что ветерок слабый был, обошлось без сюрпризов. Сейчас завершаются последние работы, на пятое сентября намечено открытие скульптуры. Я посмотрел: синоптики обещают солнце.

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