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28.08.2018 16:31
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Уральские ветераны попросили президента открыть военный вуз

Текст: Юлия Мякишева

Ветераны силовых структур Екатеринбурга обратились к президенту и министру обороны с инициативой открыть высшее военное учебное заведение, поскольку город является единственным в России центром военного округа, в котором нет профильного вуза.

Они выразили обеспокоенность напряженной ситуацией в мире и заявили, что готовы сделать все от них зависящее для укрепления обороноспособности страны.

- Для нас это очень болезненная тема. Более 40 лет в Свердловске (а потом - в  Екатеринбурге) функционировало военное училище. Органично вписывалось в городскую структуру, но попало под молот решений по оптимизации структур ВС РФ. Совет ветеранов считает необходимым исправить эту ситуацию и подготовил обращение к президенту, - рассказал полковник Валентин Рудаков, в прошлом начальник политического отдела Свердловского высшее военно-политического танко-артиллерийского училища.

Фото: Яна Шамаева/РГ
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В обращении говорится, что "в условиях усиления напряженности международной обстановки" нужно "совершенствовать деятельность по поддержанию высоко-морального психологического состояния личного состава армии и флота", что будет способствовать укреплению дисциплины в войсках.

В письме ветераны подчеркнули, что поддерживают воссоздание в Министерстве обороны военно-политических органов. Предполагается, что в вузе можно было бы подготовить офицеров-воспитателей для вооруженных сил. Ветераны, в свою очередь, готовы поддержать создание учебного заведения словом и делом, например, отладить материально-учебную базу или помочь с кадрами.

Обращение передали властям города, они поддержали инициативу и пообещали сделать все возможное, чтобы письмо дошло до адресата.

Общество Образование Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург
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