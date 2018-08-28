В Кургане пьяный водитель стал причиной смерти детей в ДТП

Виновник аварии, в которой погибли четыре человека, был сильно пьян. Результаты судебно-медицинской экспертизы обнародовали сегодня в ГИБДД Кургана.

Напомним, страшное ДТП произошло 12 августа в 20:20 на 279 километре автомобильной дороги "Иртыш" в Кургане. 44-летний водитель Audi 80 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фурой Volvo.

В результате ЧП водитель и три пассажира легкового авто (среди которых - дети 2016 и 2017 годов рождения) скончались на месте до приезда "скорой помощи". Экспертиза показала, что и шофер и мать детей находились в состоянии алкогольного опьянения. Еще двое ехавших с ними пассажиров (в том числе - шестилетняя девочка) с тяжелыми травмами и переломами были госпитализированы.

Детских автокресел в салоне автомобиля не было.

По факту дорожно-транспортного происшествия в Кургане, в котором погибли четыре человека, возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".