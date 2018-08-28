Роботы-помощники появятся в корейских универмагах

Корейская сеть универсамов E-mart намерена "принять на работу" в свои магазины роботов с системой искусственного интеллекта, которые будут помогать посетителям совершать покупки.

Сам робот, который получил название Pepper, уже полностью готов к внедрению. В ближайшие дни начнется его итоговое тестирование в универсаме E-mart, расположенном в микрорайоне Сонсу Сеула. Робот с мая уже был проверен в режиме ограниченной функциональности, когда он просто сообщал информацию о продуктах.

Теперь же Pepper не будет стоять на месте и ждать обращения к нему, а сам будет подходить к посетителям и интересоваться, какие блюда они хотят приготовить. Исходя из этого, он будет давать советы, какие именно продукты стоит приобрести и где именно они находятся.

В Pepper использована система искусственного интеллекта, разработанная специалистами Сеульского государственного университета. После завершения тестирования Pepper должен появиться во всех универсамах сети E-mart в Корее.

Отметим, что сеть корейских универмагов Lotte Department Store с декабря прошлого года уже использует "железного консультанта" - робота Losa, который дает рекомендации и предоставляет прочую информацию для посещающих магазины клиентов. Ожидается, что в ближайшем будущем роботы-помощники появятся и в других крупных сетях магазинов Южной Кореи.