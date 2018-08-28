Роскомнадзор опроверг разблокировку Telegram в России

Данные о частичной доступности сервисов Telegram в России не соответствуют действительности. Роскомнадзор продолжает блокировать мессенджер на территории нашей страны, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

Ранее на этой неделе СМИ сообщили о том, что часть пользователей интернета в России смогли получить доступ к веб-версии Telegram.

Напомним, что в апреле 2018 года суд удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке мессенджера для российских интернет-пользователей. Причиной стал отказ администрации Telegram предоставить ключи для дешифровки сообщений.