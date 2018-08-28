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Роскомнадзор опроверг разблокировку Telegram в России

28.08.2018,  
13:21
Текст:  Антон Благовещенский

Данные о частичной доступности сервисов Telegram в России не соответствуют действительности. Роскомнадзор продолжает блокировать мессенджер на территории нашей страны, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

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Ранее на этой неделе СМИ сообщили о том, что часть пользователей интернета в России смогли получить доступ к веб-версии Telegram.

Напомним, что в апреле 2018 года суд удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке мессенджера для российских интернет-пользователей. Причиной стал отказ администрации Telegram предоставить ключи для дешифровки сообщений.

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