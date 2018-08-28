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28.08.2018 14:58
Рубрика: Экономика

Роскомнадзор прекратит блокировать Telegram по решению ФСБ

Текст: Татьяна Шадрина

Мессенджер Telegram блокируется Роскомнадзором по решению Таганского районного суда города Москвы от 13 апреля 2018 года.

Фото: depositphotos.com
Telegram заявил о готовности предоставить IP-адреса возможных террористов

Как пояснили "РГ" в службе, ограничение доступа на территории России к интернет-ресурсам, функционирование которых обеспечивается Telegram Messenger Limited Partnership, осуществляется до исполнения указанным организатором распространения информации в сети интернет обязанности по предоставлению в федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения безопасности информации, необходимой для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений. В связи с этим решение о том, выполнено ли требование законодательства Telegram или нет, должна принимать ФСБ. Положительное решение станет основанием для Роскомнадзора отказаться от блокировки.

Экономика Бизнес Крупные компании Правительство Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) Блокировка мессенджера Telegram
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