Роспотребнадзор назвал максимальный вес рюкзака первоклассника

Накануне 1 сентября Роспотребнадзор напомнил о том, как правильно выбрать школьные принадлежности. Инструкция на этот счет размещена на сайте ведомства.

Так, ежедневный комплект тетрадей, ручек и учебников не должен превышать полтора килограмма для учеников первых и вторых классов. Для ребят постарше допускается увеличение веса школьных принадлежностей. Для тех, кто ходит в 3-4 классы - не более двух килограммов, для пятых-шестых классов - не больше двух с половиной и так далее. Для старшеклассников максимальный весь тетрадей и книг не должен превышать четыре килограмма.

Есть и требования для размера школьных рюкзаков. Например, их высота должна быть 300-360 миллиметров. Ширина - 60-100 миллиметров. Плечевой ремень рекомендуется длиной 600-700 миллиметров, а его ширина - не менее 35-40 миллиметров.

Все подробности о выборе школьных принадлежностей можно прочитать на сайте Роспотребнадзора.