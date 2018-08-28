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28.08.2018 17:39
Рубрика: Экономика

Доставят удовольствие

Российский рынок виртуальной реальности в ближайшие пять лет будет расти по 40 процентов в год
Текст: Екатерина Ясакова
Ошеломительный рост покажут сегменты индустрии развлечений и СМИ в России, работающие с цифровыми технологиями. Лидером в ближайшие пять лет станет рынок виртуальной реальности - рост по 40,4 процента в год. Киберспорт даст 20,6 процента.
Граница между индустрией развлечений и высокими технологиями становится все более размытой. Фото: Reuters Граница между индустрией развлечений и высокими технологиями становится все более размытой. Фото: Reuters
Граница между индустрией развлечений и высокими технологиями становится все более размытой. Фото: Reuters

С таким прогнозом выступила международная консалтинговая компания PricewaterhouseCoopers (PwC). В ближайшие пять лет совокупный среднегодовой темп роста общей суммы расходов на рынке развлечений и СМИ в мире составит 4,4 процента. В России - 8,8 процента! Это при общем росте нашей экономики в грядущие три года - не более 2 процентов.

Фото: ed.ru
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В этом году объем российского рынка уже устремиться к 25 миллиардам долларов. А глобальная выручка от интернет-рекламы, платного ТВ, доступа в интернет, видеоигр, кино, издания книг, от музыки, журналов, газет и прочего через четыре года достигнет 2,4 триллиона долларов. Плюс 500 миллиардов долларов к 2017 году.

Но не все так просто, предупреждают эксперты. Чтобы добиться таких результатов компаниям надо оперативнее реагировать на меняющиеся условия рынка. Индустрия развлечений и СМИ вступает в новую фазу развития. Границы, когда-то разделявшие ее и отрасль высоких технологий и телекоммуникаций, становятся все более размытыми. Стираются они и между традиционными сегментами: печатными и цифровыми изданиями, видеоиграми и спортом, эфирным, кабельным и интернет-телевидением, социальными сетями и СМИ.

"Сейчас традиционные сегменты неизменно взаимодействуют между собой: печатные и цифровые издания, эфирное, кабельное и интернет-телевидение, соцсети и СМИ. Часто это помогает повысить популярность того или иного источника информации. Однако информацию в интернете россияне обычно считают бесплатной, поэтому за платный контент в нашей стране пока не готовы платить", - уверен поведенческий маркетолог Арсен Даллакян. И в этом один из резервов нашей отрасли - приучить людей платить.

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Сейчас же лидером среди сегментов в России остается рынок интернет-доступа с долей 30 процентов от общего объема. Его объем составляет 6,5 миллиарда долларов, а к 2022 году достигнет 10,8 миллиарда. К 2022 году ожидается, что объем рынка фиксированного доступа будет в два раза ниже, чем объем рынка мобильного доступа.

"Классическая журналистика уже сейчас трансформируется под влиянием гаджетов. Люди черпают интернет-контент, где бы они ни находились, в самолете или под землей. Важно наладить элементы социального управления, которые бы контролировали распространение информации", - подчеркнул профессор кафедры общественных связей и медиаполитики Института госслужбы и управления РАНХиГС Феликс Шарков. Речь идет в том числе и о борьбе с фейковым контентом.

Следующими драйверами после рынка интернет-доступа являются телевизионная и интернет-реклама. Российский рынок последней и вовсе стал крупнейшим среди стран Центральной и Восточной Европы. Ожидается, что к 2022 году его выручка превысит 5 миллиардов долларов.

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