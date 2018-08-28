Ростуризм предупредил об опасности путешествия в Индию

В середине августа во многих районах индийского штата Керала прошли сильнее муссонные дожди, спровоцировавшие мощные наводнения.

Итог: здания, в том числе гостиницы и рестораны, дороги разрушены, инфраструктура повреждена. В том числе повреждены горные трассы, идущие также по популярным для туристов маршрутам в города Ваянад, Муннар и другие. Возник дефицит чистой питьевой воды и продовольствия.

Об этом сообщает генеральное консульство России в Индии.

В связи с этим Ростуризм рекомендует россиянам, которые запланировали поездку в Керал, взвесить все за и против, прежде чем принять окончательное решение о путешествии в эту местность до момента, когда ситуация там нормализуется и туристическая инфраструктура будет восстановлена. А туроператоров ведомство призывает информировать клиентов об обстановке, которая сложилась в Индии.