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28.08.2018 19:28
Рубрика: Экономика

Тур смыл муссон

Отдых в Индии стоит планировать с осторожностью
Текст: Алена Узбекова
Российская газета - Федеральный выпуск №7653 (190)
Наводнение может сорвать отдых россиянам, собирающимся отдохнуть в Индии. Ростуризм призвал туроператоров отнестись с пониманием к возможным отказам от туров.
Сейчас вода понемногу пошла на спад. Индийские власти ликвидируют последствия удара стихии. Фото: AP Сейчас вода понемногу пошла на спад. Индийские власти ликвидируют последствия удара стихии. Фото: AP
Сейчас вода понемногу пошла на спад. Индийские власти ликвидируют последствия удара стихии. Фото: AP

"Федеральное агентство по туризму рекомендует российским туристам, планирующим поездку в индийский штат Керала, учитывать обстановку в регионе и взвешенно подходить к принятию решения о его посещении до полного восстановления туристской инфраструктуры и нормализации обстановки", - сообщили в ведомстве.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Ростуризм: "Электронная путевка" может стать обязательной с 2019 года

Муссонные дожди льют с середины августа. Потоки воды частично разрушили местную инфраструктуру, здания, в том числе и гостиницы. Сейчас вода понемногу пошла на спад. Индийские власти ликвидируют последствия удара стихии.

В случае отказа от поездки туроператор должен вернуть туристу деньги за вычетом фактически понесенных расходов. Размер вычета турист может оспорить в суде. Но стороны могут прийти к соглашению и перенести сроки поездки либо поменять направление, уточняет Ростуризм. "В природе все меняется быстро и непредсказуемо, потому сложно заранее давать рекомендации туристам. Кроме того, это может вызвать обратную реакцию. Например, сейчас говорят, что вулкан Этна проснулся. Но эта новость, наоборот, только привлекла внимание туристов", - говорит исполнительный директор "ERV Туристическое cтрахование" Юлия Алчеева.

Наводнение разрушило местную инфраструктуру, в том числе гостиницы

Сейчас начинается бархатный сезон на многих направлениях, в том числе в России. Но, например, на Кубе, в Доминикане или Таиланде - сезон дождей. Самый благоприятный для отдыха период там начнется с ноября, отмечает эксперт. Туристам нужно держать руку на пульсе и внимательно оценивать ситуацию, собираясь в путь.

Между тем

Ростуризм сообщил, что около тысячи россиян с оплаченными авиабилетами не могут вернуться из Болгарии рейсами авиакомпании Bulgaria Air. Болгарская компания "Ной травел" досрочно прекратила сотрудничество в рамках чартерной программы с российским туроператором "Турово", который реализовывал авиабилеты. Российская компания задолжала болгарскому контрагенту. В результате уже оплаченные авиабилеты были повторно пущены в продажу. По мнению Ростуризма, многоуровневые цепочки посредников при продаже авиабилетов в Болгарию делают рынок непрозрачным, создают предпосылки для удорожания услуг и неисполнения обязательств перед потребителями. В ведомстве призвали пересмотреть эту систему.

Экономика Туризм Правительство Министерство культуры Федеральное агентство по туризму (Ростуризм)
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