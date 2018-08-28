Saudi Aramco лишилась бессрочной монополии на добычу аравийской нефти

Права Saudi Aramco на добычу газа и нефти в Саудовской Аравии ограничили. Раннее они были бессрочными. Теперь их продолжительность определили в 40 лет, пишет газета Financial Times.

При этом, 40 лет - это в два раза больше, чем традиционный период для концессионных соглашений, который, как правило, ограничивается 20 годами, если соглашение заключается между государствами и международными компаниями по добыче нефти.

Отмечается, что изначально власти Саудовской Аравии планировали установить более короткий срок для соглашения с Saudi Aramco, но компании удалось договориться об его увеличении.

Сейчас эта компания является на 100 процентов государственной собственностью Саудовской Аравии. Но правительство планирует продать пять процентов акций в частные руки.