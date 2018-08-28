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Рубрика: В мире

С миру по гривне

СБУ начала сбор средств на кампанию Порошенко
Текст: Петр Лихоманов
Российская газета - Федеральный выпуск №7653 (190)
Служба безопасности Украины, полностью подконтрольная Петру Порошенко, открыла "сезон охоты" на местный бизнес, вероятнее всего - с целью наполнить избирательный бюджет президента страны. Об этом в публикации "Наверху просто попросили денег" пишет украинское издание "Страна".

Поводом для публикации стали прошедшие накануне Дня независимости обыски в львовском офисе компании "Галнефтегаз", владеющей одной из крупнейших на Украине заправочных сетей. Оперативные мероприятия при поддержке спецназа длились 21 час, и формальным поводом было досудебное расследование обвинений в... финансировании терроризма.

Фото: ТАСС
Грубый ответ Порошенко журналисту попал на видео

Компании вменялось в вину, что ее заправки продолжают работать на территории Крыма и народных республик Донбасса. В "Галнефтегазе" официально заявили, что с 2014 года не работают "на временно оккупированных территориях".

Эксперты, которых опросила "Страна", указывают, что "Галнефтегаз" не единственная компания, в которую по надуманному предлогу нагрянули силовики, и что сегодня давлению со стороны спецслужб и проверяющих органов подвергается практически весь хоть в какой-то степени прибыльный украинский бизнес. "Нагрянуть могут к кому угодно. В военное время статью "пособничество терроризму" или "финансирование терроризма" можно предъявить любому. Возможно, ничего и не докажут, но напугают как следует и добьются своего", - поясняет глава Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

"Галнефтегаз" не единственная компания, в которую по надуманному предлогу нагрянули силовики

По его словам, "откупиться можно практически всегда", причем размер отступных силовики просчитывают с учетом возможностей бизнеса - от сотен тысяч до миллионов долларов.. "Страна" приводит слова некоего бизнесмена, владеющего торговыми точками на рынках Киева, у которого сегодня налоговая служба вымогает 50 тысяч долларов за закрытие спровоцированного ими же дела.

В мире экс-СССР Украина
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