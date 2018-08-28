Школы Южной Кореи останутся без кофе

Во всех школах на территории Республики Корея с 14 сентября вводится полный запрет на продажу любых кофеиносодержащих напитков, включая кофе. Основанием для запрета станут новые поправки к "Закону о безопасности питания детей", которые вступят в силу с 14 сентября.

В принципе, уже сейчас в корейских школах запрещено продавать кофе учащимся, но в учебных заведениях все же существуют автоматы по продаже кофе, которые предназначены для учителей. Доступ к этим автоматам никак не ограничивается, а потому кофе могут купить и дети. Об этом заявили в Администрации по контролю за безопасностью продуктов питания и лекарств Кореи.

С середины сентября в магазинах, а также в любых автоматах, расположенных на территории школ начальной, средней и высшей ступеней Кореи, кофе и прочие напитки с кофеином вообще никому не будут продавать.

Как отметили корейские чиновники, чрезмерное потребление кофе может спровоцировать у детей нарушения сна, возбудимость и прочие проблемы со здоровьем, а потому эти напитки не будут доступны в школах.