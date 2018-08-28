Штраф за переход железнодорожных путей вырастет в 20 раз

МВД разрабатывает законопроект об увеличении сразу в 20 раз суммы административного штрафа за переход железнодорожных путей в неустановленном месте. Об этом во вторник сообщил журналистам заместитель начальника Главного управления на транспорте МВД генерал-майор полиции Василий Ярцев.

Санкция за переход путей в неустановленном месте сейчас просто смешная - это предупреждение либо штраф в 100 рублей. "Мы работали в этом направлении совместно с РЖД и минтрансом. Сейчас в стадии разработки находится проект федерального закона об ужесточении санкции данной статьи до 2 тысяч рублей", - пояснил Ярцев.

Полицейский считает, что увеличение штрафа за правонарушение заставит человека задуматься, стоит ли переходить пути в неположенном месте. По данным транспортного главка МВД, за прошедший период 2018 года уже зарегистрировано около 98 тысяч подобных правонарушений. Кстати, с этим документом уже можно ознакомиться - Минтранс России в начале августа опубликовал проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях, где предложил увеличить штраф за переход железнодорожных путей в неположенном месте, перед приближающимся поездом или на запрещающий сигнал светофора до 2 тысяч рублей.

По данным министерства, за 6 месяцев 2018 года в зонах движения поездов травмированы 1 138 граждан, из них 777 погибли.