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28.08.2018 20:10
Рубрика: Экономика

Только в положенном месте

Штраф за переход железнодорожных путей вырастет в 20 раз
Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск №7653 (190)
МВД разрабатывает законопроект об увеличении сразу в 20 раз суммы административного штрафа за переход железнодорожных путей в неустановленном месте. Об этом во вторник сообщил журналистам заместитель начальника Главного управления на транспорте МВД генерал-майор полиции Василий Ярцев.

Санкция за переход путей в неустановленном месте сейчас просто смешная - это предупреждение либо штраф в 100 рублей. "Мы работали в этом направлении совместно с РЖД и минтрансом. Сейчас в стадии разработки находится проект федерального закона об ужесточении санкции данной статьи до 2 тысяч рублей", - пояснил Ярцев.

Минтранс предложил увеличить штраф за переход через железную дорогу

Полицейский считает, что увеличение штрафа за правонарушение заставит человека задуматься, стоит ли переходить пути в неположенном месте. По данным транспортного главка МВД, за прошедший период 2018 года уже зарегистрировано около 98 тысяч подобных правонарушений. Кстати, с этим документом уже можно ознакомиться - Минтранс России в начале августа опубликовал проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях, где предложил увеличить штраф за переход железнодорожных путей в неположенном месте, перед приближающимся поездом или на запрещающий сигнал светофора до 2 тысяч рублей.

По данным министерства, за 6 месяцев 2018 года в зонах движения поездов травмированы 1 138 граждан, из них 777 погибли.

Экономика Транспорт Железные дороги Правительство Министерство внутренних дел Законопроекты и комментарии
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