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28.08.2018 21:18
Рубрика: Спорт

Питер уже в форме

СКА выиграл второй предсезонный турнир
Текст: Сергей Сокольский
Российская газета - Федеральный выпуск №7653 (190)
Подготовка клубов Континентальной хоккейной лиги к сезону 2018/2019 подошла к концу.
Хоккеисты питерского Ска (на фото в темном) сработались с новым главным тренером Ильей Воробьевым. Фото: Петр Ковалев/ТАСС Хоккеисты питерского Ска (на фото в темном) сработались с новым главным тренером Ильей Воробьевым. Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Хоккеисты питерского Ска (на фото в темном) сработались с новым главным тренером Ильей Воробьевым. Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Регулярный чемпионат стартует 1 сентября матчем за Кубок открытия в Казани, за который сразятся местный "Ак Барс" и питерский СКА. До этого момента с участием клубов КХЛ состоится только один контрольный матч: 30 августа подмосковный "Витязь" примет владивостокский "Адмирал".

Фото: AP Photo/Gene J. Puskar
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28 августа в Уфе завершится последний предсезонный турнир, Кубок Башкортостана. Его победитель станет известен по итогам матчей "Автомобилист" - "Нефтехимик" и "Салават Юлаев" - "Барыс".

А днем ранее домашний турнир имени Пучкова выиграл питерский СКА, обыгравший в заключительном матче финский "Йокерит" - 4:2. Напомним, в межсезонье полностью обновился тренерский штаб армейского клуба. Рулевым команды стал наставник сборной России Илья Воробьев, а в помощники ему были назначены экс-главные ярославского "Локомотива" и челябинского "Трактора" Алексей Кудашов и Анвар Гатиятулин, помогавшие Воробьеву в сборной на минувшем ЧМ-2018.

На двух предсезонных турнирах питерский СКА выиграл восемь матчей из восьми

Конечно, судить по "предсезонке" рано, но похоже, что тренеры с командой сработались. На двух турнирах, Sochi Hockey Open и турнире Пучкова, СКА был лучшим, выиграв восемь матчей из восьми, подтвердив статус одного из главных претендентов на Кубок Гагарина.

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