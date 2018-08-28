СКА выиграл второй предсезонный турнир

Подготовка клубов Континентальной хоккейной лиги к сезону 2018/2019 подошла к концу.

Хоккеисты питерского Ска (на фото в темном) сработались с новым главным тренером Ильей Воробьевым. Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Регулярный чемпионат стартует 1 сентября матчем за Кубок открытия в Казани, за который сразятся местный "Ак Барс" и питерский СКА. До этого момента с участием клубов КХЛ состоится только один контрольный матч: 30 августа подмосковный "Витязь" примет владивостокский "Адмирал".

28 августа в Уфе завершится последний предсезонный турнир, Кубок Башкортостана. Его победитель станет известен по итогам матчей "Автомобилист" - "Нефтехимик" и "Салават Юлаев" - "Барыс".

А днем ранее домашний турнир имени Пучкова выиграл питерский СКА, обыгравший в заключительном матче финский "Йокерит" - 4:2. Напомним, в межсезонье полностью обновился тренерский штаб армейского клуба. Рулевым команды стал наставник сборной России Илья Воробьев, а в помощники ему были назначены экс-главные ярославского "Локомотива" и челябинского "Трактора" Алексей Кудашов и Анвар Гатиятулин, помогавшие Воробьеву в сборной на минувшем ЧМ-2018.

На двух предсезонных турнирах питерский СКА выиграл восемь матчей из восьми

Конечно, судить по "предсезонке" рано, но похоже, что тренеры с командой сработались. На двух турнирах, Sochi Hockey Open и турнире Пучкова, СКА был лучшим, выиграв восемь матчей из восьми, подтвердив статус одного из главных претендентов на Кубок Гагарина.