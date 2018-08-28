Слуцкий: Антироссийская политика киевской власти уже не поможет

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал заявления постпреда Украины о неких "сюрпризах для России на Генассамиблее ООН". По мнению депутата, антироссийская политика нынешнего Киева не поможет удержаться у власти.

"Постпред Украины в ООН пообещал российской делегации "неприятные сюрпризы" на Генассамблее, - передает "Интерфакс" слова Слуцкого. - "Неприятные сюрпризы" с учетом того, как нынешний режим поступает со своими собственными гражданами, это, конечно, в стиле Киева. Но, к сожалению, вредят пока они только себе".

Как считает Слуцкий "игра ва-банк на антироссийской карте вряд ли поможет уже действующей киевской власти".