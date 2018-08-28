В России усиливают борьбу с болезнями сельскохозяйственных животных. Будет создана специальная правительственная противоэпизоотическая комиссия. Собираться она станет не реже раза в месяц, а если возникнет необходимость, то и чаще, уточняют эксперты "РГ".

Без серьезных противоэпизоотических мер Россия не может рассчитывать на рост животноводческой продукции для своих потребителей и на освоение новых рынков сбыта, пояснил в беседе с "РГ" руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. "Уже сегодня Россия поставляет мясо более чем в 30 стран мира. В прошлом году мы вывезли примерно 300 тысяч тонн мяса и мясопродуктов. Это вклад в решение общей задачи по достижению 45 миллиардов агроэкспорта к 2024 году, и планку нельзя снижать", - сказал Юшин.

Решение о создании постоянно действующей комиссии принято после совещания у вице-премьера Алексея Гордеева. Она будет работать вместо штаба, который собирался по вопросам предупреждения распространения и ликвидации последствий африканской чумы свиней (АЧС). Теперь в задачи комиссии входит и борьба с другими особо опасными болезнями животных. "Помимо АЧС у нас высокопатогенный грипп птиц, бруцеллез, туберкулез", - рассказал "РГ" замруководителя Россельхознадзора Николай Власов.

"Есть проблема с нодулярным дерматитом - заболеванием крупного рогатого скота и рядом других болезней. От гриппа птиц в этом году пострадал ряд крупных предприятий", - добавляет Юшин, отметив, что некоторые болезни опасны и для людей.

Заменить свиней в личных хозяйствах на коз, гусей и коров предлагают в Россельхознадзоре из-за "чумы"

Сложнее всего, по данным Россельхознадзора, ситуация с АЧС. Чума не опасна для людей, но который год страна теряет из-за этого поголовье свиней. А ведь именно в свиноводство в свое время вкладывались огромные бюджетные деньги, и эта отрасль, наряду с птицеводством, выводила сельское хозяйство в лидеры, по сравнению со многими другими секторами экономики. "Ситуация прогрессивно ухудшается, требуются экстренные меры. Прошлый год был рекордным по количеству вспышек, и этот, вероятно, будет не лучше. Чума уже в шести странах, даже до Китая добралась", - отметил Николай Власов.

Система предупреждения болезней животных в стране в последние годы работала плохо, говорит он. По его словам, требуется серьезное ужесточение законодательства. "Изменения будут обсуждаться в правительстве, но комиссия не имеет статуса нормотворческого органа, она может дать поручения минсельхозу и минэкономразвития. Конечно, к правительственной комиссии будут прислушиваться и выполнять поручения", - отметил Власов. По оценкам экспертов, нужны узаконенные серьезные карантинные мероприятия. Тема с запретом на разведение свиней в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ) уже звучала, но она слишком чувствительна для людей, а потому непопулярна. Между тем эксперты признают, что реальный ущерб и для хозяйств, и для экономики гораздо хуже жестких мер. "Когда из-за распространения опасных болезней приходится уничтожать огромное количество поголовья птицы или свиней, крупного рогатого скота, это, так или иначе, сказывается на потребительских ценах", - отметил Сергей Юшин. "Если у нас будут ЛПХ в нынешнем положении, АЧС никуда не денется. Они неподконтрольны никому, это источник заразы, в том числе для крупных комплексов. Поэтому никаких свиней в ЛПХ быть не должно, пока не будет уничтожена АЧС. Можно ведь разводить других животных - кроликов, гусей, коз, коров", - отметил Николай Власов.