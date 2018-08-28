Спектакли во дворе и "Повести Белкина": РАМТ объявил планы на сезон

В Российском Академическом Молодежном Театре новый 98-й сезон откроется 14 сентября. В программе - премьеры "Проблема" по пьесе Тома Стоппарда (реж. Алексей Бородин), постановка по культовому роману Харпер Ли "Убить пересмешника" (реж. Егор Перегудов - главный режиссер РАМТа). Репетиции идут полным ходом.

"У нас с вами самодовольства нет и в помине, но, оглядываясь на прошлый сезон, я могу сказать, что он был отличным, - заявил художественный руководитель РАМТа Алексей Бородин, - В наши шесть постановок было вложено много талантливой и честной работы, так что мы можем не скромничать, но гордиться".

Начнется 98-й сезон не с новых спектаклей, а с премьер прошлого сезона "Самая легкая лодка в мире" по повести Юрия Коваля (реж. Алексей Золотовицкий), "Крамора" Максима Горького (реж. Александр Хухлин) и др. И уже в октябре на Большой сцене Екатерина Половцева в соавторстве с художником Эмилем Капелюшем представят детский спектакль по знаменитой сказке Антона Погорельского "Черная курица". Еще одна детская премьера - "Манюня" в постановке Рузанны Мовсесян.

Кроме того, начнутся репетиции постановки, которую зритель увидит, скорее всего, в сентябре будущего года: "Двойное непостоянство" поставит известный экспериментальными постановками французский режиссер Ален Маратра.

Главный режиссер Егор Перегудов отметил, что на новой сцене, в Белой комнате начнется проект "Белая комната - подросткам", где запланированы две премьеры: спектакль по пьесе шведского писателя Ульфа Старка "Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?" (реж. Александра Толстошева) и экспериментальная работа Галины Зальцман по повести Тода Штрассера "Волна" об эксперименте учителя, попытавшегося осмыслить поведение немецкого народа при репрессивном национал-социализме в классе через моделирование ситуации.

Кроме того, Олег Долин освоит еще одну новую площадку - двор театра, где уже идут репетиции сказки Карло Гоцци "Зобеида". А весной, к 220-летию со дня рождения Пушкина, пять молодых режиссеров поставят пять спектаклей из цикла "Повести Белкина". "Молодые режиссеры будут сочинять свой формат и вносить свою эстетику", - заметил Егор Перегудов.

А на гастроли артисты РАМТа в сентябре отправятся в Белгород, где выступят на фестивале "АРТ-ОКНО" с постановкой "Свои люди - сочтемся" (реж.Егор Равинский), в октябре - в Саратове представят "Олеанну" на Театральном фестивале им. О. Янковского. А в рамках гастрольной программы фестиваля "Золотая маска" сыграют в Чите, Иванове, Санкт-Петербурге.