Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
28.08.2018,  
13:38
Текст: Алексей Брусилов, Алексей Моисеев

Сталинская "трещотка": легендарная ЗиС-3 продолжает воевать в Йемене

Легенда советской артиллерии времен Великой Отечественной войны - 76-мм дивизионная пушка образца 1942 года ЗиС-3 - по-прежнему в строю. Если в России она применяется во время торжественных мероприятий в специальных салютных подразделениях, то за рубежом продолжает участвовать в боевых действиях. Например, ее неоднократно видели на боевых позициях правительственных войск в Сирии.

Йемен - это еще одна горячая точка, где воюет легендарное орудие. В ходе гражданской войны в стране стороны, наряду с современными образцами военной техники, не пренебрегают танками Т-34 и самоходными артиллерийскими установками Су-100.

Фото: Илья Максимов / РГ
Инженерный бронемонстр: сирийский опыт пригодился при создании УБИМ

Что же касается ЗиС-3, понятно, почему данная пушка пользуется в здешних краях такой популярностью. Она проста в освоении и неприхотлива в эксплуатации. Конечно, с ее помощью современный танк не подбить, однако бронетранспортер или боевую машину пехоты она может уничтожить. Также такие орудия применяются для обстрелов блок-постов и различных оборонительных сооружений.

Кроме того, ЗиСы стали устанавливаться на автомобили, которые, по сути, превращаются в легкие самоходные установки. Фотографии такой САУ появились на странице Yemen Observer в Twitter. В качестве платформы использован японский пикап Toyota.

На фото видно, что орудия бьют по противнику прямой наводкой и, судя по всему, им удается избегать ответных действий.

Можно предполагать, что успешный опыт применения таких САУ приведет к тому, что их количество будет увеличиваться, поскольку этих орудий и боеприпасов к ним в Йемене достаточное количество.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
фото
Двойной удар: новая БМП-2М стала угрозой для "Абрамсов" и "Леопардов" 27.08.2018
Жителям Дона показали в наступлении танки Т-72 и бомбардировщики Су-24 26.08.2018
артиллерия
Новейший российский минометный комплекс 2С12А получил бронекапсулу 24.08.2018
Настоящий прорыв: обновленный "Пенициллин" представили на "Армии-2018" 24.08.2018
Йемен
Загадочный бронетранспортер с башней от БМП-3 заметили в Йемене 14.08.2018
Йеменский "летающий танк" Т-80 "приземлила" авиация арабской коалиции 02.08.2018