Стритрейсерам не будут ужесточать наказания

Законопроект об ужесточении наказаний стритрейсерам не получил поддержки правительства. Инициированные в Госдуме поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях признаны "преждевременными".

Напомним, что планировалось дополнить КоАПП статьей, предусматривающей административную ответственность за организацию и проведение незаконного автомобильного и мотоциклетного соревнования, но в отзыве кабмина было отмечено, что "что соответствующие запреты и ограничения на организацию, проведение автомобильных и мотоциклетных соревнований, а также участия граждан в указанных соревнованиях на федеральном уровне в настоящее время отсутствуют".

"Таким образом, введение предлагаемой законопроектом административной ответственности преждевременно", - цитирует "Интерфакс" резюме кабмина.