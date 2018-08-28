Студентам присвоят военное звание без призыва в армию‍

Студенты вузов смогут получить военную специальность без прохождения срочной службы. Эксперимент стартует в Сибири и в дальнейшем распространится на остальные регионы, сообщили в Минобороны.

По информации газеты "Известия", программа рассчитана на будущих сержантов и рядовых запаса. Студенты, обучающиеся в вузах без военных кафедр, смогут поступить в учебные военные центры (УВЦ) при других образовательных учреждениях. По окончании УВЦ студент получит гражданский диплом и военный билет с указанием звания и военно-учетной специальности, но в армию его призовут только по собственному желанию.

В сентябре в Санкт-Петербургском государственном экономическом университете откроется первая в России военная кафедра для девушек.