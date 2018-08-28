Трамп и Меркель призвали Россию повлиять на правительство Сирии

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп провели в понедельник телефонные переговоры. В центре внимания находились актуальные международные вызовы, а также торговые вопросы.

Стороны поделились беспокойством относительно развития событий в Сирии и гуманитарной обстановки в Идлибе. Россию Меркель и Трамп призывают оказать влияние на правительство САР, чтобы не допустить эскалации кризиса. Об этом говорится в официальном сообщении кабинета министров ФРГ, пишет ТАСС.

Сообщается, что другими темами разговора канцлера Германии и президента США стали ситуация на Украине, а также в регионе Западных Балкан.