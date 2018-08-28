Трамп обвинил Google, Twitter и Facebook в манипулировании пользователями

Дональд Трамп обвинил ряд крупнейших IT-компаний в нечестном обращении с пользователями. Google, Twitter и Facebook, по мнению американского президента, "замалчивают хорошие новости".

"Думаю, что Google, Twitter и Facebook находятся на очень проблематичных позициях, и им нужно быть внимательными. Это нечестно по отношению к значительной части населения", - передает РИА Новости заявление хозяина Белого дома.

Поисковики, по мнению Трампа, замалчивают консервативную точку зрения и продвигают "левые" и "фейковые" СМИ.