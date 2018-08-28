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Рубрика: В мире

Трамп обвинил Google, Twitter и Facebook в манипулировании пользователями

Дональд Трамп обвинил ряд крупнейших IT-компаний в нечестном обращении с пользователями. Google, Twitter и Facebook, по мнению американского президента, "замалчивают хорошие новости".

Трамп обвинил Google в распространении "плохих новостей" о нем

"Думаю, что Google, Twitter и Facebook находятся на очень проблематичных позициях, и им нужно быть внимательными. Это нечестно по отношению к значительной части населения", - передает РИА Новости заявление хозяина Белого дома.

Поисковики, по мнению Трампа, замалчивают консервативную точку зрения и продвигают "левые" и "фейковые" СМИ.

В мире США Дональд Трамп
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