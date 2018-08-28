Трамп обвинил Google в распространении "плохих новостей" о нем

Президент США Дональд Трамп раскритиковал компанию Google, заявив, что ее поисковая система выдает пользователям в основном отрицательные новости о нем. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Результаты поиска Google по запросу "Трамп новости" показывают только сообщения фейковых СМИ", - отметил американский президент. По его словам, результаты сфальсифицированы, "почти все истории и новости - плохие". Особенно выделяется телекомпания CNN, при этом материалы честных СМИ (республиканских) поисковик не пропускает. 96 процентов результатов по запросу "Трамп новости" - это ссылки на национальные СМИ, разделяющие левые политические взгляды

"Google и другие подавляют голоса консерваторов и скрывают хорошие новости. Они контролируют то, что мы видим или не видим. Это очень серьезная ситуация", - подчеркнул Трамп, добавив, что он планирует заняться решением этого вопроса.

Президент США уже неоднократно выступал с критикой американских либерально настроенных СМИ. Он призывал их к точности при выпуске новостей. По мнению главы Белого дома, средства массовой информации в 90 процентах случаев оценивают деятельность американской администрации негативно, "несмотря на чрезвычайно позитивные результаты". Газету The New York Times и телекомпании CNN, NBC, CBS и ABC он даже назвал "врагами американского народа".

В ежегодном рейтинге свободы прессы международной правозащитной организации "Репортеры без границ" США опустились на две позиции, заняв 45-е место.