Транспортная полиция с начала года изъяла более полутонны наркотиков

С начала года транспортные полицейские изъяли свыше 500 килограммов наркотиков. Об этом сообщил замначальника главного управления на транспорте МВД Василий Ярцев.

- За семь месяцев текущего года всего на объектах обслуживания органов внутренних дел на транспорте зарегистрировано 24 тысячи преступлений, из них четверть связана с незаконным оборотом наркотиков, - заявил Ярцев.

По его информации, зону оперативного обслуживания транспортной полиции МВД России входят 17 железных дорог, обеспечивается порядок в 175 аэропортах, в том числе 70 международных, а также в 60 морских и 102 речных портах.

Ранее, в ходе расширенного заседания коллегии ГУ МВД России по Москве замначальника управления, генерал-майор полиции Сергей Плохих сообщил, что в столице за 7 месяцев полицейские изъяли более полутонны различных наркотических и сильнодействующих веществ, выявили почти 9 тысяч преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Он добавил, что в рамках борьбы с незаконным оборотом наркотиков в первом полугодии 2018 года сотрудники полиции выявили более 8,8 тысячи наркопреступлений. Из них более 3,8 тысячи преступлений, совершенных организованными преступными группами. Установлено более 1 тысячи лидеров и активных участников наркобанд.

Плохих также сообщил, что в июне сотрудники МВД проверили 38 аптечных пунктов "Дежурные аптеки” и выявили многочисленные факты незаконной продажи сильнодействующих лекарственных средств, подлежащих специальному учету.

Также целенаправленно проводятся ежегодные антинаркотические операции "Мак", "Допинг", "Канал" и "Мышеловка" по пресечению каналов наркотрафика, выявлению деятельности наркосбытчиков, а также контрабанды наркотиков.