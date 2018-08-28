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28.08.2018 21:35
Рубрика: Спорт

Моуринью на нервах

Тренер "МЮ" устроил скандал после матча против "Тоттенхэма"
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Федеральный выпуск №7653 (190)
В центральном матче второго тура чемпионата Англии по футболу "Манчестер Юнайтед" проиграл на своем поле "Тоттенхэму" - 0:3. Дубль оформил Лукас Моура, еще один мяч забил Харри Кейн.
Фото: Владимир Песня / РИА Новости
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Потерпев второе поражение подряд, "МЮ" опустился на 13-е место в таблице. А британские СМИ заговорили об увольнении главного тренера команды Жозе Моуринью, которому после встречи с лондонцами пришлось отбиваться от журналистов.

Не выдержав напора прессы, португалец демонстративно встал и ушел с пресс-конференции.

- Я выиграл три чемпионских титула в Англии. Это больше, чем у остальных 19 тренеров в турнире вместе взятых. Уважайте мои достижения, - с этими словами Жозе покинул зал.

К слову, Моуринью потерпел крупнейшее домашнее поражение в карьере. Ранее его команды никогда не проигрывали дома с разницей в три мяча.

Спорт Футбол Европейские чемпионаты Спортивные организации Футбольные клубы "Манчестер Юнайтед"
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