Тренер "МЮ" устроил скандал после матча против "Тоттенхэма"

В центральном матче второго тура чемпионата Англии по футболу "Манчестер Юнайтед" проиграл на своем поле "Тоттенхэму" - 0:3. Дубль оформил Лукас Моура, еще один мяч забил Харри Кейн.

Потерпев второе поражение подряд, "МЮ" опустился на 13-е место в таблице. А британские СМИ заговорили об увольнении главного тренера команды Жозе Моуринью, которому после встречи с лондонцами пришлось отбиваться от журналистов.

Не выдержав напора прессы, португалец демонстративно встал и ушел с пресс-конференции.

- Я выиграл три чемпионских титула в Англии. Это больше, чем у остальных 19 тренеров в турнире вместе взятых. Уважайте мои достижения, - с этими словами Жозе покинул зал.

К слову, Моуринью потерпел крупнейшее домашнее поражение в карьере. Ранее его команды никогда не проигрывали дома с разницей в три мяча.