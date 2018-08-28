Троица львиц задала трепку крокодилу в нацпарке в Кении – видео

Кто сильнее: слон или кит? Сталлоне или Шварценеггер? Анаконда или акула? Годзилла или Мегатрон? Сколько людей – столько и мнений на этот счет, и увидеть такое противостояние воочию дорогого стоит.

Автору этого видео Кейю Бэнксу в этом плане особенно повезло: путешествуя по национальному парку Самбуру в Кении, он сумел увидеть схватку аж трех львиц с крокодилом.

Но на этом, увы, его везение и закончилось. Снять эпичный поединок во всех подробностях он так и не сумел, сославшись в комментариях к видео на недостаточную емкость карты памяти. Поэтому финал побоища могучей зубастой рептилии против трех зубастых кошачьих приходится досматривать уже в режиме слайд-шоу, а не видео.

Если верить последним кадрам, битва на мелководье закончилась вничью, а подсластить горечь от разочарования львицы смогли, полакомившись, ни много ни мало, молодым слоном. Но как? Как они это сделали – остается загадкой. Отправляясь в Африку, запасайтесь более емкими картами памяти, пожалуйста.