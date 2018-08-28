Турецкая лира добавит рублю проблем

Пик налогового периода, дорогая нефть и отсутствие Банка России на валютном рынке могут на этой неделе поддержать курс рубля, считают опрошенные "Российской газетой" аналитики. Однако нестабильная ситуация на развивающихся рынках (в первую очередь - на турецком) может ослабить позиции российской валюты, допускают они.

Сейчас рубль получил некоторую передышку на валютном рынке в связи с тем, что факторы, оказывающие ему поддержку, превалируют над теми, которые ведут к его ослаблению, говорит начальник аналитического управления УК "Ингосстрах-Инвестиции" Евгений Воробьев.

Основных позитивных факторов сейчас, по сути, два. Это выплата российскими компаниями крупных налогов 27 и 28 августа (пик налогового периода увеличивает спрос на рубли) и дорогая нефть, торговавшаяся вчера около 76 долларов за баррель марки Brent.

Налоговый период вкупе с отказом Банка России до конца сентября покупать валюту для Минфина на открытом рынке по бюджетному правилу продолжит оказывать положительное влияние на российскую валюту, отмечает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максим Тимошенко.

По мнению Воробьева, негативным фактором для рубля во вторник может оказаться динамика курса турецкой лиры на мировом рынке. В понедельник турецкая валюта снова дешевела. Продолжение турбулентности на турецком рынке может потянуть за собой другие развивающиеся рынки, включая российский.

При этом фундаментально рубль по-прежнему сильно недооценен относительно нефтяных цен и макропоказателей, говорит главный аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский. Однако слабый интерес к развивающимся рынкам и опасения развития санкционной истории не позволяют пока нивелировать эту недооценку, отмечает аналитик. По мнению Поддубского, в ближайшие недели пара "доллар-рубль" консолидируется в диапазоне временного равновесия - это 66,5-68 рублей.

По словам Воробьева, в конце этой недели российская валюта может умеренно укрепиться в пределах 66,8-67 рублей за доллар. Торговый диапазон текущей недели для рубля - 66,6-67,6 рубля за доллар и 77,4-78,4 за евро, считает Тимошенко.