Участники демонстрации устроили беспорядки в Германии

В Германии столкновения "правых" и "левых" радикалов привели к тому, что несколько человек были госпитализированы с травмами. Инцидент произошел в понедельник в городе Хемниц.

Беспорядки начались в ходе демонстрации, поводом для которой стало убийство 35-летнего гражданина Германии (по этому делу уже задержаны двое подозреваемых – граждане Сирии и Ирака). Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на немецкую прессу.

Во время массового мероприятия молодые люди, лица которых были прикрыты капюшонами и платками, начали забрасывать полицию и оппонентов петардами и другими предметами. Стражам порядка пришлось в ответ применить водомет, сообщили в местной полиции.

Далее демонстрация продолжалась по заявленному маршруту, в сопровождении большого числа правоохранителей. Были зафиксированы единичные стычки, однако подавляющая часть участников села себя спокойно.