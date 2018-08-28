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28.08.2018 01:40
Рубрика: В мире

Участники демонстрации устроили беспорядки в Германии

В Германии столкновения "правых" и "левых" радикалов привели к тому, что несколько человек были госпитализированы с травмами. Инцидент произошел в понедельник в городе Хемниц.

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Беспорядки начались в ходе демонстрации, поводом для которой стало убийство 35-летнего гражданина Германии (по этому делу уже задержаны двое подозреваемых – граждане Сирии и Ирака). Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на немецкую прессу.

Во время массового мероприятия молодые люди, лица которых были прикрыты капюшонами и платками, начали забрасывать полицию и оппонентов петардами и другими предметами. Стражам порядка пришлось в ответ применить водомет, сообщили в местной полиции.

Далее демонстрация продолжалась по заявленному маршруту, в сопровождении большого числа правоохранителей. Были зафиксированы единичные стычки, однако подавляющая часть участников села себя спокойно.

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