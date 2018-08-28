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28.08.2018 21:02
Рубрика: Спорт

Корзины заполняются

29 августа определятся все участники группового этапа Лиги чемпионов, а 30 августа состоится жеребьевка турнира
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск №7653 (190)
В среду определятся все участники группового этапа Лиги чемпионов, жеребьевка которого пройдет в четверг 30 августа в Монако.
Футболисты ЦСКА и "Локомотива" попали в Лигу чемпионов напрямую. Фото: РИА Новости Футболисты ЦСКА и "Локомотива" попали в Лигу чемпионов напрямую. Фото: РИА Новости
Футболисты ЦСКА и "Локомотива" попали в Лигу чемпионов напрямую. Фото: РИА Новости

К 26 командам, среди которых российские "Локомотив" и ЦСКА, попавшим в групповой этап напрямую, присоединятся еще шесть, прошедшие через сито квалификации. Три счастливчика стали известны накануне в противостояниях "Динамо Киев" - "Аякс" (Голландия), АЕК (Греция) - "Види" (Венгрия), "Динамо Загреб" (Хорватия) - "Янг Бойз" (Швейцария). Еще три путевки будут разыграны сегодня парами ПАОК (Греция) - "Бенфика" (Португалия), ПСВ (Голландия) - БАТЭ (Белоруссия) и "Ред Булл Зальцбург" (Австрия) - "Црвена Звезда" (Сербия).

Фото: РИА Новости
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Как известно, схема распределения мест в еврокубках, начиная с сезона 2018/2019, претерпела некоторые изменения. Например, раньше прямые путевки в групповой этап Лиги чемпионов получали 22 команды. Теперь их количество увеличилось до 26.

Остальные шесть путевок разыгрывались в квалификации. Как и прежде, все задействованные команды были разделены на две группы. По "пути чемпионов" шли победители национальных первенств с невысоким рейтингом. Был еще и "путь представителей лиг": по нему шагали клубы из сильных лиг, не являющиеся чемпионами своих стран.

Вот как раз по этой "дорожке" в групповой этап могла пробиться и третья российская команда, московский "Спартак". Но, увы, "красно-белые" оступились в третьем раунде квалификации, не справившись с греческим ПАОКом, и теперь сыграют на групповом этапе второго по престижу еврокубка, Лиги Европы.

Что касается жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов, она пройдет в привычном формате. Все команды будут поделены на четыре группы. В первую войдут действующий обладатель Кубка европейских чемпионов, коим является мадридский "Реал", победитель Лиги Европы-2017/2018 мадридский "Атлетико" и чемпионы шести стран с наивысшим рейтингом УЕФА. В их числе и Россия, благодаря чему в первой корзине очутился "Локомотив". Это значит, что на групповом этапе он точно избежит встречи не только с "Реалом" и "Атлетико", но и с такими грандами, как "Барселона", "Бавария", "Манчестер Сити", "Пари Сен-Жермен" и "Бавария".

"Локомотив" попадет в первую корзину при жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов

А вот ЦСКА не так повезло. Остальные три корзины будут сформированы в соответствии с местом клубов в рейтинге УЕФА. Имеющегося коэффициента армейцам хватило для того, чтобы "зацепиться" лишь за третью корзину. Если жребий к подопечным Виктора Гончаренко будет не слишком благосклонен, они вполне могут обнаружить себя в "группе смерти". Впрочем, и в предварительных очертаниях состав корзин выглядит достаточно ровно, так что убойный квартет может достаться даже "Локомотиву".

Кто уже квалифицировался в лигу чемпионов*

Первая корзина

"Реал" (Испания)

"Атлетико" (Испания)

"Барселона" (Испания)

"Бавария" (Германия)

"Манчестер Сити" (Англия)

"Ювентус" (Италия)

"ПСЖ" (Франция)

"Локомотив" (Россия)

Вторая корзина

"Боруссия" (Германия) - 89.000**

"Порто" (Португалия) - 86.000

"Манчестер Юнайтед" (Англия) - 82.000

"Шахтер" (Украина) - 81.000

"Наполи" (Италия) - 78.000

"Тоттенхэм" (Англия) - 67.000

"Рома" (Италия) - 64.000

Третья корзина

"Шальке" (Германия) - 62.000

"Лион" (Франция) - 59.500

"Монако" (Франция) - 57.000

ЦСКА (Россия) - 45.000

Четвертая корзина

"Брюгге" (Бельгия) - 29.500

"Галатасарай" (Турция) - 29.500

"Интер" (Италия) - 16.000

"Хоффенхайм" (Германия) - 14.285

Без корзины

"Ливерпуль" (Англия) - 62.000

"Валенсия" (Испания) - 36.000

"Виктория" (Чехия) - 33.000

* по состоянию на 28 августа

** коэффициент в клубном рейтинге УЕФА

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