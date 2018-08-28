К 26 командам, среди которых российские "Локомотив" и ЦСКА, попавшим в групповой этап напрямую, присоединятся еще шесть, прошедшие через сито квалификации. Три счастливчика стали известны накануне в противостояниях "Динамо Киев" - "Аякс" (Голландия), АЕК (Греция) - "Види" (Венгрия), "Динамо Загреб" (Хорватия) - "Янг Бойз" (Швейцария). Еще три путевки будут разыграны сегодня парами ПАОК (Греция) - "Бенфика" (Португалия), ПСВ (Голландия) - БАТЭ (Белоруссия) и "Ред Булл Зальцбург" (Австрия) - "Црвена Звезда" (Сербия).
Как известно, схема распределения мест в еврокубках, начиная с сезона 2018/2019, претерпела некоторые изменения. Например, раньше прямые путевки в групповой этап Лиги чемпионов получали 22 команды. Теперь их количество увеличилось до 26.
Остальные шесть путевок разыгрывались в квалификации. Как и прежде, все задействованные команды были разделены на две группы. По "пути чемпионов" шли победители национальных первенств с невысоким рейтингом. Был еще и "путь представителей лиг": по нему шагали клубы из сильных лиг, не являющиеся чемпионами своих стран.
Вот как раз по этой "дорожке" в групповой этап могла пробиться и третья российская команда, московский "Спартак". Но, увы, "красно-белые" оступились в третьем раунде квалификации, не справившись с греческим ПАОКом, и теперь сыграют на групповом этапе второго по престижу еврокубка, Лиги Европы.
Что касается жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов, она пройдет в привычном формате. Все команды будут поделены на четыре группы. В первую войдут действующий обладатель Кубка европейских чемпионов, коим является мадридский "Реал", победитель Лиги Европы-2017/2018 мадридский "Атлетико" и чемпионы шести стран с наивысшим рейтингом УЕФА. В их числе и Россия, благодаря чему в первой корзине очутился "Локомотив". Это значит, что на групповом этапе он точно избежит встречи не только с "Реалом" и "Атлетико", но и с такими грандами, как "Барселона", "Бавария", "Манчестер Сити", "Пари Сен-Жермен" и "Бавария".
А вот ЦСКА не так повезло. Остальные три корзины будут сформированы в соответствии с местом клубов в рейтинге УЕФА. Имеющегося коэффициента армейцам хватило для того, чтобы "зацепиться" лишь за третью корзину. Если жребий к подопечным Виктора Гончаренко будет не слишком благосклонен, они вполне могут обнаружить себя в "группе смерти". Впрочем, и в предварительных очертаниях состав корзин выглядит достаточно ровно, так что убойный квартет может достаться даже "Локомотиву".
Первая корзина
"Реал" (Испания)
"Атлетико" (Испания)
"Барселона" (Испания)
"Бавария" (Германия)
"Манчестер Сити" (Англия)
"Ювентус" (Италия)
"ПСЖ" (Франция)
"Локомотив" (Россия)
Вторая корзина
"Боруссия" (Германия) - 89.000**
"Порто" (Португалия) - 86.000
"Манчестер Юнайтед" (Англия) - 82.000
"Шахтер" (Украина) - 81.000
"Наполи" (Италия) - 78.000
"Тоттенхэм" (Англия) - 67.000
"Рома" (Италия) - 64.000
Третья корзина
"Шальке" (Германия) - 62.000
"Лион" (Франция) - 59.500
"Монако" (Франция) - 57.000
ЦСКА (Россия) - 45.000
Четвертая корзина
"Брюгге" (Бельгия) - 29.500
"Галатасарай" (Турция) - 29.500
"Интер" (Италия) - 16.000
"Хоффенхайм" (Германия) - 14.285
Без корзины
"Ливерпуль" (Англия) - 62.000
"Валенсия" (Испания) - 36.000
"Виктория" (Чехия) - 33.000
* по состоянию на 28 августа
** коэффициент в клубном рейтинге УЕФА