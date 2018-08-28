Выживают не самые приспособленные, а самые ленивые. Такой "подарок" бездельникам сделала международная группа ученых, рассказав о своих выводах в журнале Proceedings of the Royal Society B. Надо сразу сказать, что речь идет о выживании в эволюционной гонке на протяжении миллионов лет. Чтобы прийти к своему сенсационному выводу, ученые изучали раковины многих видов двустворчатых моллюсков. Дело в том, что их структура очень удобна, так как напрямую показывает, как быстро работает организм.

Сравнив раковины ныне живущих моллюсков и давно исчезнувших с лица Земли их собратьев, ученые вычислили скорость обмена веществ в их теле и обнаружили неожиданный факт: те виды беспозвоночных, которые спешили жить, быстрее закончили свой век и стали ископаемыми.

- Такое впечатление, что эволюция благоприятствует выживанию самых неторопливых и апатичных существ. Чем медленнее скорость обмена веществ, тем больше шансы, что этот вид будет долго существовать. Может, и людям стоит поменять лозунги: выживают не самые приспособленные, а самые ленивые, - говорит Брюс Либерман из Оксфордского университета.

Теперь ученые планируют проверить, соблюдается ли подобная закономерность среди других представителей флоры и фауны, в том числе и позвоночных животных, обитающих в морях и на суше.

Вообще о пользе лени люди задумывались давно. Сторонники праздности любят рассуждать, что, мол, свой закон Архимед открыл, нежась в ванне, а Декарт, лежа в кровати и наблюдая за ползающей по потолку мухой, придумал систему координат. Также вспоминают статью знаменитого ученого XX века Бертрана Рассела "Похвала праздности", ссылаются на бестселлер американского ученого Эндрю Смарта "О пользе лени" и т.д.

Логика "ленивцев" проста: праздность - двигатель прогресса. Жалея себя, человек придумывает эффективные способы, как с наименьшими усилиями достичь цели. Семь раз отмерь, один раз отрежь - это про неторопливых. Такой подход отвлекает от бешеного рабочего ритма, позволяет взглянуть на ситуацию по-новому, может натолкнуть на совершенно неожиданные идеи. А еще лень полезна для здоровья. Трудоголик загоняет себя на работе, стресс накапливается и приводит к серьезным болезням. У лентяя, конечно, есть свои стрессы, но они куда слабей. Но скучать, подчеркивают ученые, людям надо коротко. Затяжное безделье может вылиться в депрессию.