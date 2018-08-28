УЕФА назвал лучший гол прошлого сезона

Гол португальца Криштиану Роналду в ворота "Ювентуса" в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов был признан лучшим в сезоне 2017/18 по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Победитель определился по итогам голосования на сайте УЕФА. Оно проходило с 14 по 27 августа. За гол Роналду эффектным ударом "ножницами" проголосовало 197 496 человек. Что забавно: тот мяч он забил будучи игроком мадридского "Реала" в ворота команды, в которую он перешел этим летом за 112 миллионов евро.

Второе место занял француз Димитри Пайет с его голом в ворота "РБ Лейпцига" 35 558 голосов) в Лиге Европы, третье - футболистка юниорской сборной Испании Ева Наварро (23 315).

Ранее приз получали аргентинец Лионель Месси из "Барселоны" (2015, 2016 годы) и форвард сборной Хорватии и "Ювентуса" Марио Манджукич (2017).