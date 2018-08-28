Золотое правило для охотника: в природе нет абсолютно полезных или абсолютно вредных животных. Каждому предопределена его роль - поддерживать баланс, равновесие, гармонию. Один истребленный вид животного уже нарушает это равновесие, он - рецидив против всего живого. Уничтожение даже самого вредного и коварного хищника ничем не оправдано и не останется в природе незамеченным и без последствий. Всех погрызешь - потом сам с голоду и подохнешь.

Так диктуют все уставы и наставления для охотников, расходясь лишь в частностях. Неизменной остается морально-этическая сторона, возвышающаяся надо всеми: охота на диких зверей и птиц исключает жестокость. Охотник должен быть исключительно гуманным в своей профессии: он не имеет права добывать молодых, а также попавших в беду зверей и птиц, особенно при стихийных бедствиях; настораживать ружье и самострелы, рыть ловчие ямы, выкапывать, выкуривать или заливать зверей водой в норах, ловить петлями и силками (кроме случаев, оговоренных законодательством), преследовать жертву на автомашинах, мотоциклах, моторных лодках, вертолетах; добывать из-под осветительных приборов, применять недозволенные яды, собирать птичьи яйца, разорять их гнезда...

Короче, человек с ружьем должен быть рыцарем или хотя бы Робин Гудом во владениях братьев наших меньших. Он там не добытчик, а кондуктор, как Константин Пантелеев, спасший байкальского омуля в двадцатых годах прошлого века на радость рыбакам и всему народу. Особенно прибайкальскому, не раз переживавшему на своем веку голодомор благодаря щедротам батюшки-Байкала.

Ржавчина на ваши ружья

А тут сногсшибательная перепалка в Госдуме. Один депутат предложил оставить в покое братьев наших меньших и отныне и во веки веков запретить в принципе в России охоту, эту антигуманную барскую забаву, противоречащую нашим моральным устоям, объявить ее вне закона. Мол, цивилизация и истребление живой природы несовместимы.

Охотник должен быть исключительно гуманным в своей профессии

И тут же, не отходя от микрофона, получил добросердечный депутат отлуп: дешевый пиар зарабатываете себе, коллега. Выходило, что запрет охоты вообще приведет Россию не только к кризису отраслевой охотничьей индустрии, но и оставит без работы тысячи и тысячи граждан и озлобит "до степени вооруженного бунта браконьеров". Тем более что в России их на несколько порядков больше, чем инспекторов охотоохраны. Да и вооружены они, пожалуй, получше.

Белуга уплыла в небытие

В самом деле, а много ли в России-матушке браконьеров, профессиональных и высококлассных мастеров этого дела? Конкретно - сколько? Никто не знает. Представляете: на Байкале в 2018 году запретили лов омуля - количество "царской" рыбки оказалось у красной черты. Запретили после долгих препирательств и протестов байкальских рыбаков:

- А чем нам семьи кормить?

Им отвечают еще круче:

- А чем вы будете их кормить, когда омуль кончится?

- Омуль? Кончится? Не смешите.

Им приводят убийственные факты.

В 2015 году общая численность нерестовых стад омуля равнялась 2,1 миллиона экземпляров. (Среднегодовое их число было до этого 4,3 миллиона голов). По экспертной оценке, не менее 710 тонн омуля было выловлено в 2015 году незаконно, то есть браконьерами. Кто их назовет поименно?

- А у нас их нет.

Еще раньше, сразу после войны, был наложен запрет на вылов байкальского осетра. В те годы и воровство списывалось на войну, на ее нужды. Были построены рыборазводные заводы, потрачены бюджетные средства на восстановление его популяции. Результат? Запрет на его вылов существует до сего дня. Теперь считают поштучно: сколько половозрелых осетров прошло по весне на нерест в Селенгу? Пальцев на руках хватает для этого счета.

По берегам Байкала во всех забегаловках, санаториях, торговых палатках вам предлагают омуля: жареного, пареного, вяленого, с "душком" под пиво и водочку, да еще и завернут в "морозильный" пакет, чтоб на дорожку.

- Где взяли лицензионную рыбку?

- Где, где... Да в ГУМе купили.

Рыбно-икорная мафия забрала было под свой контроль и торговлю черной и красной икрой. Каспийская и азовская белуга ушла в небытие: браконьеры милосердием не торгуют.

В самом деле, сколько же в России браконьеров? Попробуем посчитать от противного.

...Настораживающая статистика по оружию мало кого тревожит: 4,3 миллиона гладкоствольных ружей сегодня на руках, заряжены жаканами, картечью или утиной дробью. Считается, что это в основном охотники.

Но в последнее время к тем четырем с лишним миллионам прибавилось около 900 тысяч ружей с нарезными стволами. Еще в стародавние года считалось, что всякое висящее за дверью ружье когда-нибудь один раз да выстрелит. Нарезное продается только асам охотничьего промысла. Но как и черная икра - она уже сколько раз "не продавалась совсем".

Владельцы охотничьего оружия, даже если один раз в год пальнут по живой цели, - сколько голов из жизни долой? Школьники начальных классов вам ответят, не прибегая к помощи электронных считалок. А старшие ребятишки спросят: кто же станет тратиться ради одного выстрела в год? Как минимум десяток раз в год пальнут по выслеженной цели. Миллионами голов надо считать жертвы слепых выстрелов. Браконьеров же не устроит такой итог. Им как минимум надо заработать в год "лимончик": риск платежом красен.

Урок не пошел впрок

Один именитый охотник, известный на российском политическом олимпе своими экзотическими пристрастиями, давно добивался, чтобы застреленных им или добытых иным способом зверей засчитывали ему как приз (за меткую стрельбу что ли), а ни в коем случае не как браконьерство. Он даже на международных охотничьих хуралах с этим предложением выступал и получил отклик. А то, уверен он, у нас столько зверья развелось, угрожают уже нашим мирным безобидным горожанам. А попробуй, стрельни...

И то правда. Людей вон пачками отстреливают, тысячами на дорогах истребляют - и ничего, иногда и условного срока не получают странные эти истребители. А тут завалим скотину клыкастую или рогатую - штрафы, а прокуроры и пресса такой гвалт поднимут, всех распугают, не только призовых козерогов. Либо беги с повинной, либо за кордон за политическим убежищем.

Амирхан Амирханов, и.о. руководителя Росприроднадзора, на мой вопрос, покушаются ли браконьеры на белых медведей, ответил однозначно:

- В прошлом 2017 году восемь шкур конфисковали, до сих пор идет расследование.

- Чего - не коровьи ли это шкуры?

- Ну, следователям виднее.

- Посадят ли на скамью подсудимых охотников на краснокнижного зверя, живущего в основном в заповедных полярных пенатах?

- Это прокуроры и суд решат. Правда, если до суда дело дойдет.

- Побойтесь бога, Амирхан Магомедович, у белых медведей, как у нас, россиян, образовалась демографическая яма, из которой они никак не выберутся. И зонтик международных природоохранных организаций мало помогает. Мы из нее, говорят, с помощью пенсионеров можем выбраться, а у медведей пенсионного фонда нет. Нам-то эту "яму" фашисты и их пособники оставили, а белым медведям...

- Я бы не торопился с окончательными выводами, - успокаивал меня Амирханов, - мишки ныне в "красной зоне"...

- Как и амурская калуга...

- Ну, это из разных категорий...

- А в одной Красной книге оказались.

Я знаю, как Амирханов старается, чтобы заповедники стали не только прибежищем для всех, кем богата наша земля. Но чтобы в них дали гарантии той же кабарге или белой медведице рожать как можно более многочисленное и здоровое потомство. Они нам не помешают, а даже наоборот.

Вслед за алтайской бедой - совсем неприличный, скандальный и тоже невозвратный инцидент на байкальской природной территории: вертолет разбился, а в нем губернатор сидел. Облетал дозором владенья свои... А в дозор, известно, безоружным не выходят (не вылетают). Губернатор с огнестрельным оружием облетал особо охраняемую природную территорию, на которой стрелять запрещено нашими законами.

И это vip-ЧП случилось вскоре за алтайским инцидентом. Значит, публичный урок не пошел впрок.

Из семи подвидов кабарги, живущих ныне в мире, четыре подвида расселились по территории России

При случае навел справки в минприроды: продаются лицензии на отстрел "краснокнижных" животных?

- Ни в коем случае, - ответил мне Амирхан Амирханов.

- А как же в случае с алтайскими баранами аргали? Вне случая что ли?

- Если и были у тех стрелков лицензии, то они не имели юридической силы. А человек, изготовивший такую липу и продавший ее, не имеет права выдавать документ на добычу животных, занесенных в Красную книгу РФ, кроме минприроды. Да и то только после соответствующего документа Правительства.

- Но ведь стреляют же?

- Ну да. И ружья продают.

Тогда же узнал, что в Улан-Баторе собирались ученые-экологи и ответственные чиновники природоохранных ведомств на встречу и договорились "пробивать" в своих странах - России, Китае, Казахстане и Монголии - проект международной заповедной территории, на которой бы чувствовали себя защищенными алтайские бараны архары и другие редкие звери вроде снежных барсов, леопардов, кабарги... Правительство России приняло этот проект к реализации. Амирханов, как один из инициаторов идеи, готовил документы и участвовал во всех дискуссиях.

Скопа удостоилась места в Красных книгах Белоруссии и России. Фото: Gettyimages

Кто следующий?

Нельзя сказать, что власть никак не реагирует на сложившуюся ситуацию. Конкретно реагирует, по-деловому.

После того алтайского инцидента vip-персон, в результате которого погибли люди, издали распоряжение. Не уверен, что на него обратила внимание широкая общественность России. Но те, кому оно адресовалось, засучили рукава. Был учрежден национальный парк "Сайлюгемский" общей площадью 118 380 гектаров, включая земли лесного фонда площадью 8169,2 гектара и земли запаса площадью 110 210,8 гектара, в Кош-Агачском районе Республики Алтай. Именно на Алтае, в том самом районе по обе стороны Сайлюгемского хребта и развернулась ныне работа по спасению кабарги и других редких животных, в том числе и горного барана аргали (архара). Национальный парк "Сайлюгемский" был отнесен к ведению Минприроды России. И ему поручено обеспечить режим особой охраны природных комплексов и объектов, включаемых в границы национального парка "Сайлюгемский".

Со временем Сайлюгемский национальный парк станет международным заповедником. По Сайлюгемскому хребту Горного Алтая в Кош-Агачском районе, где и произошла известная трагедия, проходит государственная граница с Монголией и Китаем, а с запада - с Казахстаном. По инициативе российской стороны три государства, чьи границы сходятся в этом медвежьем углу, раздвинутся, и большие территории Китая, Монголии, Казахстана и России (Республики Алтай) образуют "зону тишины" для алтайского горного барана архара, для кабарги, соболя и других братьев наших меньших, которым некуда деваться от слепых выстрелов браконьеров и призеров убойного промысла. Амирхан Амирханов много старания приложил, чтобы идея о международном заповеднике реализовалась. Нынче международная заповедная Сайлюгемская зона стала примером решения крупных государственных экологических проблем.

Тогда же узнал, что дело на этом не остановится.

Браконьеры бродят вокруг

"Новая Российская энциклопедия" в таблице N 1 первого тома публикует "численность основных видов охотничьих животных в России.

1. Благородный олень - 167 тысяч голов.

2. Дикий северный олень - 1233 тыс. голов.

3. Кабан - 169 тыс. голов.

4. Кабарга - 143 тыс. голов.

То есть четвертой по численности стада числится кабарга. Энциклопедия дает такую краткую характеристику этому животному: "Кабарга, обитающая в горах Сибири и дающая кроме мяса и шкуры ценный мускус, используется мало".

Энциклопедию составляют мудрые люди из Российской академии наук и специализированных институтов. Но они почему-то не расшифровывают свой оценочный показатель "используется мало". Стал искать, чтобы расшифровать величину "малого". Поиск привел в Республику Алтай в "Центр поддержания популяции редких видов животных "Алтай - Экосфера", где создается "питомник для разведения сибирской кабарги в неволе и формирования генетического банка этого вида". Уже построено 26 вольеров, в опыты включены 8 самцов, 9 самок, от которых получено 5 детенышей. Сейчас там специалисты центра и ученые Института систематики и экологии животных Сибирского отделения РАН уже реализуют долгосрочную научно-исследовательскую программу по кабарге. Цель ее - получать струю (мускус) от самцов кабарги, не умерщвляя самого зверя. Тем более что такой способ знали люди древности.

Питомник разместился в трех километрах от поселка Артыбаш в Прителецкой заповедной тайге. И уже не может обходиться без услуг егерей: браконьеры бродят вокруг по тропам, проложенным именитым браконьером, бывшим вице-премьером республики.

Охота за мускусом

Из семи подвидов кабарги, живущих ныне в мире, четыре подвида расселились по территории России. Сибирский подвид, самый дорогой и продуктивный, сильно пострадал от браконьеров: за последние 20 лет он сократился со 140 тысяч до 34 тысяч голов. Сегодня на территории Республики Алтай их осталось всего около 4 тысяч. Такой результат в свою пользу наработала повсеместная круглогодичная браконьерская охота. И продолжает наращивать темпы. Спрос на струю самого малорослого оленя в мире обогащает не только браконьеров-стрелков, но и их хозяев. Тибетская медицина по всему миру продает целительные средства на мускусе кабарги.

Передо мной официальные данные по кабарге, этой удивительной безрогой козочке, у которой плотный теплый мех, согревающий ее (и его) в любую стужу. Дело в том, что в каждом волоске того меха есть участки, наполненные воздухом. Эти воздушные пузырьки и создают надежную теплоизоляцию. Кабарга (он и она) обладают острыми как бритва клыками, растущими из верхней челюсти. У самца клыки семисантиметровой длины отточенными кинжальчиками встречают врага или соперника, у мамы-кабарги они гораздо короче, наружу не выглядывают.

На этого миролюбивого зверя идет охота пуще, чем на волков. У него есть ценности и покруче меха и даже ароматного нежного мяса, от которого балдеют мужики, если на свежем воздухе да под французский коньячок или любой забористый мужицкий брандахлыст.

У кабарги-самца есть сумочка, устроенная на животе между пупком и половыми органами, в которой копится на всякие нужды мускус: пометить границы своих владений - и половина врагов их век не переступит. Говорят, есть мечеть в Иране, построенная в те времена, когда он назывался Персией, при возведении ее стен пользовались раствором, замешанным на мускусе (наверное, как в Хазарии на рыбном клее), так они, стены той мечети, благоухают мускусом до сих пор.

Мускус кабарги в крутой цене с древних времен - французские парфюмеры закрепляли запах своих духов мускусом, китайские народные целители своими снадобьями, приготовленными на мускусе кабарги, восстанавливали силы стариков, "пустым" женщинам дарили радость материнства. Нынче восточная медицина всю отрасль тонизирующих напитков держит на мускусе кабарги. Говорят, что спортсмены восстанавливают силы теми напитками.

А в мешочке у кабарги самца около 30 граммов того вещества с неподражаемым ароматом. У матерых экземпляров его находят и вдвое больше, как утверждает великий знаток живого мира старина Альфред Брем.

Представим: сколько может перелопатить мускуса великая восточная система?!

Нелегальную торговлю мускусом можно сравнить разве что с подпольным оборотом наркотиков. Они, наркотики, губят здоровье людей, а продукт сибирской козочки возвращает людям здоровье.

В тибетской литературе есть сведения о нашей козочке кабарге такого характера.

У китайских и монгольских владык в свое время были специальные стада кабарги, которые паслись на лучших альпийских угодьях. Владыки держали их только для получения струи особым образом, не убивая самцов. Покушение на убийство самцов кабарги каралось страшнее, чем покушение на человека. За утрату оленей (самцов кабарги) из таких стад пастухам сносили головы.

Врачеватели, которые готовили целебные снадобья на основе струи самца кабарги, имели иногда власть и над самими владыками. И вся тибетская медицина, которая славится своим искусством врачевания поныне, практикует в своих лечебных целях "нектар жизни", которым обладает кабарга. Это лечение дорого стоит.

А как у нас? Теперь у нас народ умнеет не по дням, а по часам. На территории Республики Алтай создан недавно первый в России питомник для выращивания в неволе сибирской кабарги.

Это первый российский ценнейший опыт. Стаду сибирской кабарги в последние два десятилетия был нанесен отечественными браконьерами почти смертельный урон: ее численность за короткий срок сократилась со 140 до 34 тысяч - более чем в 4 раза. В Республике Алтай их ныне осталось около 4 тысяч голов.

Нет, нет, лицензий на отстрел их никто не выдавал. Как и на алтайских баранов аргали (архаров) и на белых медведей. Но как-то так получилось, что через границу течет струя кабарги и идет ее мясо, а никто как бы не видит, что последователи бывшего алтайского вице-премьера Банных укрепляют свои позиции, расширяют свой расстрельный бизнес, прикрываясь существующими правилами охоты.

Кабарга не плачет

Немец Альфред Брем в конце XIX века специально отправляется в Сибирскую глушь, через всю Европу и Россию, чтобы побольше узнать о русских чудесах - соболе, кабарге, озере Байкал с его удивительным миром, самом могучем в мире диком алтайском баране архаре и других братьях наших меньших; собирает о них столько сведений и успевает написать и опубликовать статьи в европейских журналах, производящих фурор в среде натуралистов-исследователей, прежде чем отойти в мир иной.

Мы же в космическом веке, перешагнув порог виртуального мира, про клыкастую козочку, пасущуюся по нашим полям, лесам, горам: "Не знаем, сэр".

Между прочим, в тех работах Брема - актуальное предупреждение нам, нынешним, жутко озабоченным спасением Байкала: если мускус кабарги такой целебный и эффективный для лечения людей без осложняющих последствий, то зачем же мы ее уничтожаем? Позволяем жадным эгоистам уничтожать межнациональное достояние? Общечеловеческие ценности?

Если люди, призванные охранять, защищать и преумножать природное достояние России, не способны с этим справиться, не умеют это делать и не хотят этого преумножения на благо населения России, а согласны только лично для себя и своих ближних тоже лично преумножать и преумножать, разве трудно разобраться, в чьих руках наше счастье или хотя бы благополучие?

А пока пересчитываем по пальцам: в 60-х годах прошлого века на Сахалине жило 800 особей кабарги. К концу 70-х годов стало 600-650 голов. К 2000 году их осталось 300-400 голов вместе с ягнятами. Сбыт мускусного препарата браконьеры взяли в свои руки.

Естественно: мускус идет за кордон, нежнейшее духовитое мясо - на шашлыки для vip-персон. Традиция, заложенная завидовскими охотниками.

Но она, кабарга, не плачет - нет у нее слезных ямочек, как разглядел старина Брем и сообщил нам.

P.S.

Между прочим, верхоянская кабарга, проживающая на юге Средней и Заенисейской Сибири, и ее близкая родственница дальневосточная кабарга с постоянной пропиской в Уссурийской тайге и по Амуру-батюшке занесены в Красный список Международного Союза охраны природы (МСОП) еще в 1996 году. Соответственно под номерами 255 и 256 они стоят в списке (приложении 3 к Красной книге РФ) тех братьев наших меньших, кто нуждается в особом нашем внимании.

Да, персоной года в 2018-м объявлена птица скопа, тоже балансирующая у красной черты, вытесняемая из жизни человеком.