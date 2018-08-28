Путешественников защитит общество

Общество защиты прав потребителей туристических услуг создают в Беларуси. Планируется, что оно начнет действовать уже в 2019 году. В общество смогут обращаться как туристы, так и туристические агентства. А что думают по поводу новшества наши российские читатели?

Люди стали выезжать на отдых чаще, но чаще их стали и обманывать. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Евгений Рабинович, председатель Омского областного общества защиты прав потребителей "Щит":

- Это хорошее дело. Мы дружим и часто общаемся с моей коллегой - председателем Белорусского общества защиты потребителей Анной Суша, поэтому я знаю, что проблемы у нас похожие. Люди стали выезжать на отдых чаще, их стали чаще обманывать. Порой туристы подписывают договоры с агентствами, не читая документ, а потом не могут доказать свою правоту. Поэтому если появится общество, в котором можно получить грамотную консультацию, то количество пострадавших от недобросовестных предпринимателей значительно уменьшится.

Нередко в помощи юристов нуждаются и сами туристические агентства. Так называемые покупатели-"экстремисты", придираясь к каждому пункту договора, устраивают себе бесплатный отдых.

Ксения Филатова, блогер-путешественница, Казань:

- Подобная организация нужна, чтобы разрешать споры и конфликты. Но есть большая вероятность, что ее засыпят жалобами недовольные. К последним у нас обычно относятся не те, кому реально оказали услугу плохого качества, а кто недопонял или не получил исчерпывающую информацию и считает, что его надули, даже если все в рамках закона.

Как, например, с одной из известных авиакомпаний-лоукостеров. Все ее ругают на чем свет стоит, а я регулярно ею пользуюсь и не пойму, за что претензии. Самолеты новые, пунктуальность на высоте, просто услуга оказывается по строгим правилам авиакомпании. Недовольство возникает потому, что правила у нас не привыкли читать заранее.

То же самое можно сказать и про отели, которые заселяют клиентов в номера оплаченной категории, а потом получают жалобы. То есть необходимо первым делом повышать туристическую грамотность, чтобы люди четко знали, где сфера ответственности туроператора и турагентства, а где их личная. И что они могут или обязаны делать в определенных случаях.

Олег Тимохин, директор Бюро путешествий "Гран-Тур", Новосибирск:

- Создание такого же общества в России излишне. Туристическая деятельность у нас регулируется законом, за защитой прав туристов зорко приглядывает Роспотребнадзор, который, в частности, проверяет договор агентства с туристом на предмет соответствия законодательству. Если речь идет о мошеннических действиях со стороны турфирм, то на это есть правоохранительные органы. Наконец, каждый вправе обратиться в государственную организацию Ростуризм за разъяснениями и правовой оценкой того или иного события.