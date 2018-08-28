Беда всегда приходит откуда ее не ждешь. Чешская экономика в последние годы демонстрировала устойчивый рост, а по невысокому уровню безработицы страна занимала второе место после Германии. Более того, если два года назад количество граждан, не имеющих работы, составляло чуть больше шести процентов, то сейчас этот показатель около трех. То есть фактически незанятых людей в cтране нет.

И это, как оказалось, очень плохо. Если еще и не катастрофа, то фактор явно тревожный. Столкнувшись с дефицитом рабочих рук, притормозила экономика: в этом году показатели роста значительно ниже прошлогодних. Царит уныние в сфере услуг: работодатели не могут закрыть тысячи вакантных мест официантов, поваров, пекарей. Такая же ситуация в машиностроении, логистике, на транспорте. Фирмачи рассматривают варианты вывода своих производств за пределы Чехии, туда, где нет проблем с наймом рабочей силы. Эта тема все чаще встречается в публикациях СМИ, на ней спекулируют политики. Выходит, благо обернулось злом?

Требуются...

Ситуация и впрямь выглядит интригующей. Готовя эту корреспонденцию, я опросил своих знакомых предпринимателей, поинтересовался, как у них обстоит дело с вакансиями?

Лена Штербова, директор по персоналу компании UHCAR, которая занимается продажей и техническим обслуживанием легковых автомобилей, просто в отчаянии.

- У нас небольшое предприятие, - рассказала она. - Всего 40 работников. Но если завтра ко мне обратятся четыре или пять человек с просьбами о приеме на работу, я их немедленно зачислю в штат. Увы, никто не приходит. Постоянный дефицит механиков, слесарей, жестянщиков. Местные жители не горят желанием заниматься физическим трудом, а чтобы найти и оформить на законных основаниях квалифицированных иностранцев, надо потратить массу сил.

Пани Штербова утверждает, что по чешским меркам у них хорошие заработки - в пересчете на евро от 1200 до 3000 в месяц. Плюс разного рода бонусы и социалка. Но ни бюро по трудоустройству, ни кадровые агентства не могут закрыть имеющиеся вакансии. Сейчас вся надежда на рабочую силу с Украины и Белоруссии. Однако это связано не только с дополнительными тратами (трудовых мигрантов надо обеспечить жильем), но и большими хлопотами, а также очевидными рисками.

- Нет никаких гарантий, что человек, которому ты организуешь визу с правом на работу, действительно имеет высокую квалификацию и будет соответствовать нашим требованиям.

По ее словам, такая же ситуация на многих других предприятиях Злинского края.

В городе Голешов с населением пять тысяч человек находятся сразу четыре довольно крупных предприятия. Здесь проблему нехватки рабочих сил тоже пытаются решить через агентства, привлекая граждан Болгарии и Румынии. Но эти ребята, приезжая на заработки и заселяясь в общежитиях для холостяков, мало озабочены тем, чтобы соответствовать высоким стандартам всемирно известных брендов. Как пояснил мне топ-менеджер одного из заводов, они постоянно злоупотребляют алкоголем, работают спустя рукава.

И уж совсем грустная картина наблюдается в ресторанном секторе. В столице на дверях едва ли не каждого питейного заведения висит объявление: "Требуются повара, официанты".

Владелец "Киншперкского пивовара", малого предприятия, расположенного в Карловарском крае, Сергей Черничкин всерьез подумывает о том, чтобы открыть собственное кадровое агентство. У него кроме пивоварни еще три ресторана и везде ощущается нехватка специалистов.

- Всем ясно, что эта проблема сама собой не рассосется, - говорит бывший житель Екатеринбурга. - Поэтому мы пытаемся выйти из сложившейся ситуации с наименьшими потерями, то есть будем надеяться на самих себя.

- Первые признаки кризиса проявились еще лет 15 назад, - считает обозреватель газеты деловых кругов "Господарски новины" Ондра Соукоп. - Особенно заметно это было в машиностроении, где стал ощущаться дефицит операторов цифровых станков и других квалифицированных специалистов. Все видели, что ежегодно сокращается число средних технических учебных заведений, профтехучилищ, все понимали: добром это не кончится. Но до поры тревоги не поднимали. Причины кризиса очевидны: тут и низкий уровень рождаемости, и отсутствие интереса у молодых к рабочим специальностям...

- А отток специалистов в более благополучные соседние страны, например, в Германию?

- Я бы не сказал, что он носит массовый характер. Это касается в основном медиков - врачей, медсестер, которые в ФРГ действительно могут рассчитывать на зарплату в два и три раза выше. В Чехии медсестер, учитывая круглосуточный график их работы, пытаются удержать, в частности, тем, что при крупных клиниках устраивают детские сады.

Я недавно разговаривал с менеджером одного известного пражского ресторана, он жалуется: плачу официантам ежемесячно по тридцать тысяч крон, хотя еще пять лет назад их жалованье было в два раза меньше, и все равно удержать никого не могу. Хоть закрывай лавочку.

Вся надежда на роботов?

Нельзя сказать, что правительство наблюдает за происходящим сложа руки. Например, оно реализует программу "Режим Украины", с помощью которой за последние два года Чехия трудоустроила у себя 13 тысяч украинских граждан. Вроде бы всем выгодно: не имеющие возможности найти работу у себя дома жители незалежной получают официальную "белую" зарплату в ЕС, предприниматели закрывают вакансии, а чешская казна за счет налогов и отчислений имеет ежегодную прибавку в два миллиарда крон.

Однако бюрократический аппарат и в Чехии, и на Украине устроен таким образом, что процедура оформления так называемой "рабочей карты" растягивается на шесть - восемь месяцев. К тому же, как мне рассказывали в Праге работающие здесь таксистами выходцы из Украины, без взяток посредникам получить вожделенную визу невозможно.

И вообще вся эта ситуация выглядит слегка абсурдной на фоне постоянного ужесточения законодательства Чешской Республики, касающегося мигрантов. С одной стороны, чиновников можно понять, ведь они, наученные горьким опытом соседних стран, ни в какую не хотят видеть у себя беженцев из проблемных стран. Но с другой... Все это похоже на то, что, обжегшись на молоке, теперь дуют на воду. Тот же Черничкин жаловался: "В России нашли хороших специалистов,, однако в чешском консульстве их записали на прием только на октябрь, а потом еще два-три месяца будут рассматривать документы".

И профсоюзы тоже ловят свою рыбку в этой воде: бьют тревогу по поводу того, что уровень зарплат, которые кладут мигрантам с востока, гораздо ниже, чем у коренных жителей. Нет худа без добра: критическая ситуация с кадрами подтолкнула внедрение новых технологий, в частности, роботов в интернет-магазинах, сетях розничной торговли и на крупных перевалочных складах. Шестиколесные роботы-курьеры уже доставляют небольшие заказы по Праге, а кладовщиков и грузчиков на базах заменяют полностью автоматизированные системы.