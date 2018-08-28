И это, как оказалось, очень плохо. Если еще и не катастрофа, то фактор явно тревожный. Столкнувшись с дефицитом рабочих рук, притормозила экономика: в этом году показатели роста значительно ниже прошлогодних. Царит уныние в сфере услуг: работодатели не могут закрыть тысячи вакантных мест официантов, поваров, пекарей. Такая же ситуация в машиностроении, логистике, на транспорте. Фирмачи рассматривают варианты вывода своих производств за пределы Чехии, туда, где нет проблем с наймом рабочей силы. Эта тема все чаще встречается в публикациях СМИ, на ней спекулируют политики. Выходит, благо обернулось злом?
Требуются...
Ситуация и впрямь выглядит интригующей. Готовя эту корреспонденцию, я опросил своих знакомых предпринимателей, поинтересовался, как у них обстоит дело с вакансиями?
Лена Штербова, директор по персоналу компании UHCAR, которая занимается продажей и техническим обслуживанием легковых автомобилей, просто в отчаянии.
- У нас небольшое предприятие, - рассказала она. - Всего 40 работников. Но если завтра ко мне обратятся четыре или пять человек с просьбами о приеме на работу, я их немедленно зачислю в штат. Увы, никто не приходит. Постоянный дефицит механиков, слесарей, жестянщиков. Местные жители не горят желанием заниматься физическим трудом, а чтобы найти и оформить на законных основаниях квалифицированных иностранцев, надо потратить массу сил.
Пани Штербова утверждает, что по чешским меркам у них хорошие заработки - в пересчете на евро от 1200 до 3000 в месяц. Плюс разного рода бонусы и социалка. Но ни бюро по трудоустройству, ни кадровые агентства не могут закрыть имеющиеся вакансии. Сейчас вся надежда на рабочую силу с Украины и Белоруссии. Однако это связано не только с дополнительными тратами (трудовых мигрантов надо обеспечить жильем), но и большими хлопотами, а также очевидными рисками.
- Нет никаких гарантий, что человек, которому ты организуешь визу с правом на работу, действительно имеет высокую квалификацию и будет соответствовать нашим требованиям.
По ее словам, такая же ситуация на многих других предприятиях Злинского края.
В городе Голешов с населением пять тысяч человек находятся сразу четыре довольно крупных предприятия. Здесь проблему нехватки рабочих сил тоже пытаются решить через агентства, привлекая граждан Болгарии и Румынии. Но эти ребята, приезжая на заработки и заселяясь в общежитиях для холостяков, мало озабочены тем, чтобы соответствовать высоким стандартам всемирно известных брендов. Как пояснил мне топ-менеджер одного из заводов, они постоянно злоупотребляют алкоголем, работают спустя рукава.
И уж совсем грустная картина наблюдается в ресторанном секторе. В столице на дверях едва ли не каждого питейного заведения висит объявление: "Требуются повара, официанты".
Владелец "Киншперкского пивовара", малого предприятия, расположенного в Карловарском крае, Сергей Черничкин всерьез подумывает о том, чтобы открыть собственное кадровое агентство. У него кроме пивоварни еще три ресторана и везде ощущается нехватка специалистов.
- Всем ясно, что эта проблема сама собой не рассосется, - говорит бывший житель Екатеринбурга. - Поэтому мы пытаемся выйти из сложившейся ситуации с наименьшими потерями, то есть будем надеяться на самих себя.
- Первые признаки кризиса проявились еще лет 15 назад, - считает обозреватель газеты деловых кругов "Господарски новины" Ондра Соукоп. - Особенно заметно это было в машиностроении, где стал ощущаться дефицит операторов цифровых станков и других квалифицированных специалистов. Все видели, что ежегодно сокращается число средних технических учебных заведений, профтехучилищ, все понимали: добром это не кончится. Но до поры тревоги не поднимали. Причины кризиса очевидны: тут и низкий уровень рождаемости, и отсутствие интереса у молодых к рабочим специальностям...
- А отток специалистов в более благополучные соседние страны, например, в Германию?
- Я бы не сказал, что он носит массовый характер. Это касается в основном медиков - врачей, медсестер, которые в ФРГ действительно могут рассчитывать на зарплату в два и три раза выше. В Чехии медсестер, учитывая круглосуточный график их работы, пытаются удержать, в частности, тем, что при крупных клиниках устраивают детские сады.
Я недавно разговаривал с менеджером одного известного пражского ресторана, он жалуется: плачу официантам ежемесячно по тридцать тысяч крон, хотя еще пять лет назад их жалованье было в два раза меньше, и все равно удержать никого не могу. Хоть закрывай лавочку.
Вся надежда на роботов?
Нельзя сказать, что правительство наблюдает за происходящим сложа руки. Например, оно реализует программу "Режим Украины", с помощью которой за последние два года Чехия трудоустроила у себя 13 тысяч украинских граждан. Вроде бы всем выгодно: не имеющие возможности найти работу у себя дома жители незалежной получают официальную "белую" зарплату в ЕС, предприниматели закрывают вакансии, а чешская казна за счет налогов и отчислений имеет ежегодную прибавку в два миллиарда крон.
Однако бюрократический аппарат и в Чехии, и на Украине устроен таким образом, что процедура оформления так называемой "рабочей карты" растягивается на шесть - восемь месяцев. К тому же, как мне рассказывали в Праге работающие здесь таксистами выходцы из Украины, без взяток посредникам получить вожделенную визу невозможно.
И вообще вся эта ситуация выглядит слегка абсурдной на фоне постоянного ужесточения законодательства Чешской Республики, касающегося мигрантов. С одной стороны, чиновников можно понять, ведь они, наученные горьким опытом соседних стран, ни в какую не хотят видеть у себя беженцев из проблемных стран. Но с другой... Все это похоже на то, что, обжегшись на молоке, теперь дуют на воду. Тот же Черничкин жаловался: "В России нашли хороших специалистов,, однако в чешском консульстве их записали на прием только на октябрь, а потом еще два-три месяца будут рассматривать документы".
И профсоюзы тоже ловят свою рыбку в этой воде: бьют тревогу по поводу того, что уровень зарплат, которые кладут мигрантам с востока, гораздо ниже, чем у коренных жителей. Нет худа без добра: критическая ситуация с кадрами подтолкнула внедрение новых технологий, в частности, роботов в интернет-магазинах, сетях розничной торговли и на крупных перевалочных складах. Шестиколесные роботы-курьеры уже доставляют небольшие заказы по Праге, а кладовщиков и грузчиков на базах заменяют полностью автоматизированные системы.