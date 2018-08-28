В ЕАЭС сформирован единый рынок лекарств

В Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) создана правовая и информационная база для работы единого рынка лекарств. Об этом заявил член Коллегии (министр) по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Валерий Корешков на Всероссийской GMP-конференции с международным участием "Россия и мир. Управление потенциалом роста фармацевтического рынка", сообщает департамент протокола и организационного обеспечения ЕЭК.

В рамках ЕЭК приняты нормативные акты, созданы все условия для свободного движения в Союзе безопасных, качественных и эффективных лекарств, которые помогут сохранить здоровье миллионам граждан государств ЕАЭС.

Система обеспечивает все процессы регистрации лекарств. Это показали результаты ее тестирования. "На август этого года первые шесть заявлений на регистрацию лекарственных средств по союзным правилам приняты в Казахстане, еще два - в Беларуси", - отмечается в сообщении.