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Рубрика: В мире

Свои счеты

В Европе хотят создать независимую от США платежную систему
Текст: Юлия Кривошапко
Российская газета - Федеральный выпуск №7653 (190)
Германия и Франция приступили к обсуждению перспектив создания в Европе независимой платежной системы. Подразумевается, что она должна снизить риски европейских компаний, чьи контрагенты оказались под санкциями США.
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
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О "твердом решении" создать европейскую или франко-германскую финансовую систему заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр. "Я хочу, чтобы Европа была суверенным континентом. Для этого нужна абсолютно независимая финансовая система, которой сегодня нет", - приводило слова Ле Мэра агентство Bloomberg.

Ранее о необходимости защитить европейские компании от косвенного влияния американских санкций через создание независимых платежных каналов заявлял министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Создание независимой платежной системы - задача технически несложная и больших ресурсов не требует

Разрыв президентом США Дональдом Трампом иранской ядерной сделки поставил европейские компании, работающие в Иране, в сложное положение. Однако независимая от США платежная система вряд ли избавит их от всех рисков.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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"Чисто технически это несложная задача, больших ресурсов она не требует, - отмечает доцент кафедры финансовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Сергей Хестанов. - Но проблема не в том, чтобы создать систему, а чтобы ею реально пользовались. Смысл - снизить опасность американских санкций. И вот здесь все непросто".

Сама возможность США легко накладывать санкции на всех базируется не на общей платежной системе, а на том, что американский рынок для большинства компаний самый большой и перспективный. "Он настолько перспективный, что когда их ставят перед условным выбором: "они или мы", ответ бывает однозначный. Это недавно продемонстрировала французская Total (расторгла контракт на разработку крупнейшего в мире газоконденсатного месторождения Южный Парс, которую планировала вести в партнерстве с иранской NIOC. - Прим. ред.), - напоминает Хестанов. - Это лишь еще раз доказало, что американский рынок для нее, как и для многих других компаний, ценнее иранского. До тех пор, пока расклад будет оставаться таким, дистанцироваться даже через создание независимой платежной системы вряд ли получится".

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