В Европе хотят создать независимую от США платежную систему

О "твердом решении" создать европейскую или франко-германскую финансовую систему заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр. "Я хочу, чтобы Европа была суверенным континентом. Для этого нужна абсолютно независимая финансовая система, которой сегодня нет", - приводило слова Ле Мэра агентство Bloomberg.
Ранее о необходимости защитить европейские компании от косвенного влияния американских санкций через создание независимых платежных каналов заявлял министр иностранных дел Германии Хайко Маас.
Разрыв президентом США Дональдом Трампом иранской ядерной сделки поставил европейские компании, работающие в Иране, в сложное положение. Однако независимая от США платежная система вряд ли избавит их от всех рисков.
"Чисто технически это несложная задача, больших ресурсов она не требует, - отмечает доцент кафедры финансовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Сергей Хестанов. - Но проблема не в том, чтобы создать систему, а чтобы ею реально пользовались. Смысл - снизить опасность американских санкций. И вот здесь все непросто".
Сама возможность США легко накладывать санкции на всех базируется не на общей платежной системе, а на том, что американский рынок для большинства компаний самый большой и перспективный. "Он настолько перспективный, что когда их ставят перед условным выбором: "они или мы", ответ бывает однозначный. Это недавно продемонстрировала французская Total (расторгла контракт на разработку крупнейшего в мире газоконденсатного месторождения Южный Парс, которую планировала вести в партнерстве с иранской NIOC. - Прим. ред.), - напоминает Хестанов. - Это лишь еще раз доказало, что американский рынок для нее, как и для многих других компаний, ценнее иранского. До тех пор, пока расклад будет оставаться таким, дистанцироваться даже через создание независимой платежной системы вряд ли получится".