В Германии установили золотую статую Эрдогана высотой четыре метра

В центре немецкого города Висбаден, федеральная земля Гессен, установили четырехметровую золотую статую президента Турции Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает немецкий новостной портал t-online.

Появление статуи - часть фестиваля искусств "Биеналле Висбаден" (Wiesbaden Biennale), известного художественными провокациями. В этом году фестиваль проходит под лозунгом "Плохие новости".

Статуя, установленная неподалеку от полицейского участка, сразу привлекла к себе пристальное внимание. Недоброжелатели уже успели сделать на ней несколько оскорбительных надписей, в то время как поддерживающие Эрдогана охотно фотографируются рядом со скульптурой с турецким флагом в руках.

Полиция обещала проследить, чтобы интерес к статуе не перерос в беспорядки.

Биеналле проходит в Висбадене с 23 августа по 2 сентября.