В Испании около 50 беженцев высадились на туристическом пляже

Лодка с беженцами причалила к побережью Коста-да-ла-Лус в Испании. Около 50 человек высадились на туристическом пляже, удивив своим появлением отдыхающих.

Как сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на местные СМИ, были задержаны около 25 беженцев, в том числе - 19 детей. Они доставлены в штаб квартиру Красного Креста. Остальные высадившиеся разыскиваются.

Согласно имеющейся информации, они прибыли из Марокко.

По официальной информации, в течение года более 20 тысяч человек приехали в Испанию из Африки. В 2017 году это сделали более 22 тысяч человек.