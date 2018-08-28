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28.08.2018 15:24
Рубрика: Власть

В Кремле назвали причину телеобращения Путина по пенсионной теме

Текст: Кира Латухина

В Кремле объяснили, зачем глава государства решил выступить с телеобращением по поводу изменений пенсионного законодательства.

"Президент отреагировал на большую резонансность этой темы", - сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Ждем подробного анализа президентом и изложением его точки зрения по пенсионной теме", - добавил он.

На вопрос, что повлияло на конечную позицию главы государства, ведь ранее, заметил на брифинге один из журналистов, Владимир Путин говорил, что ему не нравится ни один из вариантов, представитель Кремля напомнил, что "сегодня, по сути, президент повторил эти слова и сказал, что ему не нравится, и что всегда такие пенсионные преобразования сопряжены с большими дискуссиями и так далее во всех странах".

Как будет повышаться пенсионный возраст

"Учитывая те отклики, которые имеются, и дискуссии, которые развернулись вокруг пенсионных инициатив, и принимая во внимание резонансность этой темы, президент посчитал необходимым для себя изложить подробно и открыто свою точку зрения", - пояснил Песков. На вопрос о том, когда именно завтра ожидать телеобращение, он ответил: "Ждите. Как только президент будет готов, это состоится".

На вопрос о том, что если президент уже не раз говорил, что вопрос обсуждается около десяти лет, то почему он публично формулирует свою позицию только сейчас, пресс-секретарь главы государства напомнил, что Владимир Путин формулировал ее и раньше.

"Вопрос обсуждается уже несколько десятилетий, - не согласился с журналистом представитель Кремля. - Он чрезвычайно актуален. И помните, что говорил президент в Послании про демографические проблемы нашей страны... Но поскольку сейчас этот вопрос стал весьма резонансным, то президент посчитал необходимым прояснить свою позицию".

Власть Работа власти Президент Администрация Президента
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