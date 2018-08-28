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28.08.2018 12:30
Рубрика: Культура

В Москве пройдет фестиваль изобретательной музыки Synthposium

Текст: Дмитрий Сосновский
Несколько дней, начиная с завтрашнего, в Москве будет настоящий праздник для любителей экспериментального искусства. С 29 августа по 2 сентября в российской столице пройдет Synthposium - "фестиваль изобретательной музыки и музыкальных изобретений".
Фото: предоставлено "Фьюче Мьюзик" Фото: предоставлено "Фьюче Мьюзик"
Фото: предоставлено "Фьюче Мьюзик"

В этом году мероприятие пройдет в пятый раз. Юбилейный Synthposium примет участников из 23 стран и задействует несколько столичных площадок - таких, как Московская Школа Музыки, галерея Proun, MMOMA, клубы "Плутон", НИИ и Live8Club. А основные события пройдут в Электротеатре "Станиславский".

Сердцем фестиваля снова окажется музыкальная программа. Заявлено свыше ста исполнителей. В числе хедлайнеров: виртуозы джаза из Норвегии - трубач Нильс Петтер Мольвер и гитарист Стиан Вестерхус, джазовый барабанщик Самуэль Рорер, представители техно Макс Лодербауэр, Тобиас Фройнд, легендарный Мориц фон Освальд, японская мультиинструменталистка Haco из After Dinner, британские экспериментальщики Amnesia Scanner. Особыми событиями станут выступление композитора, мага и дадаиста Филлипа Джека, а также швейцарки Aisha Devi, которой составят компанию китайский визуальный артист Тяньчжоу Чэнь и фотограф Эмиль Баррэ.

Россия будет представлена на Synthposium, в частности, дуэтом IC3PEAK, соло-проектом Кати Шилоносовой, Kate NV, Lovozero и ISHOME, которые закроют фестиваль.

Также на сцене Synthposium появятся следующие музыканты: Alexander Senko, Alexey Borisov & Katya Rekk, Alexey Taruts, Anna Lann, Asb + Om aka Alexander Belousov & Oleg Makarov, Astrid Sonne, Bad Loop, Catnapp, Colin Benders, Daniel Araya, Dave Phillips, Dirty Owl, DJ Macron, Электрическая Собака, Evigt Mörker, Eye Que, Naya, Fedor Vetkalov, Francesco Donadello, Fung Bui Lao, Grasa, Haco, Heðin Ziska Davidsen, Johanna Knutsson, Kadaver, Kaukolampi, Kik, Konstantin Smirnov, Korablove,  KP Transmission, Kukla, Kymatic, Lau Nau, Laurens von Oswald, Margenrot, Maria Triaeva, Matjaz Mancek, Mats Lindström, Meng, Moscow Contemporary Music Ensemble, Nadia Struiwigh, Paseka, Pauk, Peter Kirn, Philip Jeck, Radiokoala, Rasmus Hedlund, Rex The Dog, Rosemary Loves a Blackberry, Shao, Sil, Silvia Kastel, Solar x, Suspence Deluxe aka Oid & Sofist, Tatsuya Takahashi, Titonton Duvante, Tripmastaz, True Cuckoo, Vyacheslav Kosachev, Yagya, Yulia Glukhova, Zapovednaya Musíca aka Nastya Mikhaylova, Zurkas Tepla.

Кроме того, готовится программа живых аудиовизуальных выступлений - впервые на Synthposium. Австрийские художники Lightstorm привезут кинетическую световую инсталляцию AxIMIxA_0.9, визуализирующую пульсацию вживую создаваемого звука. Роли Портер, видный представитель дабстепа нулевых, исполнит свой концептуальный альбом Third Law совместно с видеохудожником MFO. Необычный аудиовизуальный перформанс приготовили композитор Тодор Тодорофф и видеограф Лаура Кольменарес Гуэрра.

Помимо этого, в рамках фестиваля пройдет выставка музыкальных изобретений и первая деловая конференция представителей музыкальной индустрии.

Культура Музыка Музыка с бородой Гид-парк
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