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28.08.2018 15:51
Рубрика: В мире

В Норвегии выставили на продажу самый северный в мире виноградник

Текст: Ольга Овчинникова

Если вы всегда мечтали о собственном винограднике, то это ваш шанс: в норвежской провинции Телемарк выставлена на продажу небольшая плантация.

Как сообщила вещательная корпорация НРК, этот виноградник - самый северный в мире.

Фото: depositphotos.com
В Крыму площадь новых виноградников за 5 лет увеличилась почти втрое

Небольшой участок в деревеньке Гварв в двух часах езды от столицы продают супруги Юарь Сэттем и Венке Ваттум. Местность славится яблоками, черешней и кислой вишней, а благодаря особому микроклимату здесь довольно тепло (по норвежским меркам). Первые 400 виноградных кустов Юарь и его жена Венке высадили еще в 2008 году. С тех пор их плантация разрослась до 1700 кустов. Пара продолжала экспериментировать с разными сортами винограда, пока не нашла те, которые способны выдерживать зимние холода. Ими стали выведенный в России Хасанский сладкий виноград и немецкий Солярис. Из этих сортов готовят красное, белое и даже розовое вино.

Юарь Сэттем признается, что хочет найти для своего виноградника такого покупателя, который сможет воплотить в жизнь его мечту, - наладить бесперебойное производство вина. Геолог по образованию, Сэттем разбил собственную плантацию, надеясь, что изменения в климате позволят выращивать новые виды фруктов и винограда даже на северных широтах. "Мы надеемся, что в мире есть такие же сумасшедшие люди, как мы, - смеется Венке. - Люди, которые осмелятся сделать ставку на что-то новое”.

Кроме винограда здесь выращивают фрукты и ягоды, - из них потом также производится вино, соки и различные сиропы, которые позже идут на продажу. На этом же участке можно организовать банкет или даже провести выходные: безудержным романтикам предлагают переночевать в огромной дубовой бочке.

В мире Европа Норвегия
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