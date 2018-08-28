В России усиливается контроль за сбором налогов с физических лиц

Налоговые документы эмигрантам из России будут присылать по месту нахождения их российской недвижимости, даже если они там не зарегистрированы. А иностранцам, приехавшим в Россию, будет проще встать на учет в налоговой инспекции. 30 августа вступают в силу изменения на этот счет в Налоговый кодекс.

"На практике возникала неопределенность по вопросу направления налоговых документов в случае, если физлицо не проживает на территории России, не представило контактный адрес для направления ему налоговых документов и не является пользователем личного кабинета налогоплательщика. Внесенные поправки позволяют направлять налоговые документы по месту нахождения недвижимости за исключением земельных участков", - пояснили "Российской газете" в Федеральной налоговой службе.

За просрочку отчетности по страховым взносам организации будут наказывать приостановкой операций по счетам

Речь в первую очередь идет о налогах на недвижимое имущество. Налогоплательщиком является иностранец, владеющий недвижимостью на территории России, уточняет заместитель генерального директора Коллегии налоговых консультантов Валерий Курский. Есть немало случаев, когда, например, бывшие россияне, переехавшие за границу, имеют в России квартиры или дома. Такие лица не являются индивидуальными предпринимателями, у них нет места жительства в России, и в Едином государственном реестре недвижимости их адрес отсутствует. Могут быть и другие случаи, когда иностранцы, скажем, из соседних государств, приезжают в Россию и ведут какое-то дело. Им нужно легализоваться и встать на учет. Теперь сделать это будет проще. Если на территории России у них нет места жительства, недвижимого имущества и транспортных средств, подать заявление они смогут в любую налоговую инспекцию.

Еще одно нововведение также призвано усилить контроль за налогообложением физических лиц, но касается оно уже работодателей. Предприятия должны перечислять в бюджет налог на доходы физических лиц (НДФЛ), а также страховые взносы в специальные фонды. Если в течение 10 дней после установленного срока организация расчет по НДФЛ не представит, налоговый орган может принять решение о приостановке банковских операций этого предприятия. Новая редакция Налогового кодекса дает возможность приостанавливать операции по счетам и за непредставление расчетов по страховым взносам.

"С 2017 года администрирование страховых взносов передано налоговым органам. Данная норма введена в целях единообразия администрирования", - отмечает Валерий Курский. Приостановление операций по счету в банке является серьезным препятствием для ведения бизнеса, отмечает эксперт.

Изменение направлено на устранение пробела, который не позволял наказывать налогоплательщика за неисполнение обязанности представления отчетности в срок, добавляет партнер адвокатского бюро "Деловой фарватер" Антон Соничев.