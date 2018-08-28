В России усиливается контроль за сбором налогов с физических лиц

Новости

Росстат: Доля убыточных организаций увеличилась 18:59
В Петербурге авиарейс на Родос задержали на час из-за дебошира 18:54
СК Петербурга проверит родителей подростков, избивших прохожих 18:45
Медведев провел рабочую встречу с врио губернатора Нижегородской области 18:31
ЦБ: Доходность НПФ в I квартале составила 8,1 процента годовых 18:25
Путин снял с постов 15 генералов МВД, ФСИН, СК и МЧС 18:23
Названы сроки создания новой крылатой ракеты "БраМос" 18:15
В Петербурге фура врезалась в арку XIX века 18:11
В казанской колонии осужденный найден мертвым 18:07
Актер из фильма "Ермак" скончался на Алтае 18:06
В Дагестане арестован охранник экс-главы бюро медэкспертизы 17:55
В ЕАЭС сформирован единый рынок лекарств 17:45
Собянин ввел бесплатный проезд в электробусах до 30 сентября 17:33
В Германии установили золотую статую Эрдогана высотой четыре метра 17:22
"Книгу года" назовут 5 сентября 17:21
Беларусь и Астраханская область создадут совместные предприятия‍ 17:20
Минфин возобновляет аукционы по ОФЗ 17:19
Порошенко поручил подготовить документы для разрыва договора о дружбе с РФ 17:17
СМИ: Серийные поставки БМП на платформе "Армата" начнутся в 2019 году 17:15
Питер-Ральф Шефер: Москва выбрала правильный путь в борьбе с пробками 17:03
В Госдуме ответили на обещанные Украиной "неприятные сюрпризы" для РФ 16:57
Эксперт объяснил, с чем связан скачок спроса на аренду жилья в Москве 16:51
Фото: у Анджелины Джоли опять нашли анорексию 16:48
Аксенов пообещал в сентябре снести скандальный ТЦ в Симферополе 16:35
Льготники должны выбрать форму получения соцуслуг до 1 октября 16:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 27 августа по 2 сентября
Что не пропустить по ТВ на неделе с 27 августа по 2 сентября
Россия завершила испытания новейшего тягача для стратегических ракет
Россия завершила испытания новейшего тягача для стратегических ракет
Ростуризм предупредил об опасности путешествия в Индию
Ростуризм предупредил об опасности путешествия в Индию
28.08.2018 18:30
Рубрика: Экономика

Двушка без адреса

В России усиливается контроль за сбором налогов с физических лиц
Текст: Евгений Гайва
Налоговые документы эмигрантам из России будут присылать по месту нахождения их российской недвижимости, даже если они там не зарегистрированы. А иностранцам, приехавшим в Россию, будет проще встать на учет в налоговой инспекции. 30 августа вступают в силу изменения на этот счет в Налоговый кодекс.
Фото: depositphotos.com
Минфин назвал освобожденных от налога получателей страховой пенсии

"На практике возникала неопределенность по вопросу направления налоговых документов в случае, если физлицо не проживает на территории России, не представило контактный адрес для направления ему налоговых документов и не является пользователем личного кабинета налогоплательщика. Внесенные поправки позволяют направлять налоговые документы по месту нахождения недвижимости за исключением земельных участков", - пояснили "Российской газете" в Федеральной налоговой службе.

За просрочку отчетности по страховым взносам организации будут наказывать приостановкой операций по счетам

Речь в первую очередь идет о налогах на недвижимое имущество. Налогоплательщиком является иностранец, владеющий недвижимостью на территории России, уточняет заместитель генерального директора Коллегии налоговых консультантов Валерий Курский. Есть немало случаев, когда, например, бывшие россияне, переехавшие за границу, имеют в России квартиры или дома. Такие лица не являются индивидуальными предпринимателями, у них нет места жительства в России, и в Едином государственном реестре недвижимости их адрес отсутствует. Могут быть и другие случаи, когда иностранцы, скажем, из соседних государств, приезжают в Россию и ведут какое-то дело. Им нужно легализоваться и встать на учет. Теперь сделать это будет проще. Если на территории России у них нет места жительства, недвижимого имущества и транспортных средств, подать заявление они смогут в любую налоговую инспекцию.

Фото: Depositphotos.com
Риелторы бьют тревогу из-за рекордного числа ипотечных кредитований

Еще одно нововведение также призвано усилить контроль за налогообложением физических лиц, но касается оно уже работодателей. Предприятия должны перечислять в бюджет налог на доходы физических лиц (НДФЛ), а также страховые взносы в специальные фонды. Если в течение 10 дней после установленного срока организация расчет по НДФЛ не представит, налоговый орган может принять решение о приостановке банковских операций этого предприятия. Новая редакция Налогового кодекса дает возможность приостанавливать операции по счетам и за непредставление расчетов по страховым взносам.

"С 2017 года администрирование страховых взносов передано налоговым органам. Данная норма введена в целях единообразия администрирования", - отмечает Валерий Курский. Приостановление операций по счету в банке является серьезным препятствием для ведения бизнеса, отмечает эксперт.
Изменение направлено на устранение пробела, который не позволял наказывать налогоплательщика за неисполнение обязанности представления отчетности в срок, добавляет партнер адвокатского бюро "Деловой фарватер" Антон Соничев.

Экономика Финансы Налоги Правительство Министерство финансов Федеральная налоговая служба (ФНС) Налоговое законодательство Налог на недвижимость
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин снял с постов 15 генералов МВД, ФСИН, СК и МЧС
Песков объяснил важность учений "Восток-2018"
Порошенко поручил подготовить документы для разрыва договора о дружбе с РФ
Лавров: Слова Трампа о "Северном потоке-2" преследуют интересы США в ЕС
МВД объявило в розыск напавших на военный эшелон в Забайкалье